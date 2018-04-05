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Beyaz Show'un konukları belli oldu! İşte 6 Nisan Cuma Beyaz Show konukları

DİZİ HABERLERİ  | 05.04.2018 15:03 | Son Güncelleme

Beyaz Show'un konukları belli oldu. Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk tarafından 20 yılı aşkın süredir sunulan fenomen talk show programı Beyaz Show'un yeni bölüm konukları açıklandı. Kendi gününde kendi saatinde canlı yayınla seyircilerine karşısına çıkacak Beyaz Show, konuklarına nasıl bir süpriz hazırlıyor merak ediliyor. Peki Beyaz Show'un konukları kimler?

Beyaz Show'un konukları belli oldu! İşte 6 Nisan Cuma Beyaz Show konukları

Beyaz Show yeni bölümü ile bu hafta Cuma akşamı Kanal D ekranlarında hayranları ile buluşacak. Beyazıt Öztürk'ün yirmi yılı aşkın süredir sunuculuğunu yaptığı Beyaz Show'un konukları belli oldu. Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle "Beyaz Show" Cuma akşamı seyircileri eğlendirmeyi yine başaracak. İşte Cuma akşamlarının vazgeçilmez programı Beyaz Show'un yeni bölüm fragmanı ve konukları...

6 NİSAN CUMA BEYAZ SHOW'UN KONUKLARI

Beyaz Show’a bu hafta Demet Akalın, İlker Ayrık, Zach King ve Seyhan Şaşko konuk oluyor! Beyaz Show 6 Nisan 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!
Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; Demet Akalın, İlker Ayrık, Zach King ve Seyhan Şaşko konuk oluyor!

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