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Beyaz Show yeni bölüm konukları kimler? 16 Şubat Cuma Beyaz Show tanıtımı izle

DİZİ HABERLERİ  | 16.02.2018 11:05 | Son Güncelleme

Beyaz Show, sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle bu hafta da yine şahane. Cuma gecelerinin vazgeçilmez programı Beyaz Show yeni bölümünde yeni konukları ile kendi saatinde Kanal D ekranlarına geliyor. Yirmi yılı aşkın süredir devam eden Beyaz Show'un sunuculuğunu Beyazıt Öztürk yapıyor. 16 Şubat Cuma Beyaz Show fragmanında haftanın konukları tanıtıldı. İşte Beyaz Show yeni bölüm konukları...

Beyaz Show yeni bölüm konukları kimler? 16 Şubat Cuma Beyaz Show tanıtımı izle

Beyaz Show’a bu hafta; Ferhat Göçer, Evrim Akın, Boran Kuzum ve Miray Daner konuk oluyor. Beyaz Show 16 Şubat 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!
Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; muhteşem sesi ve şarkılarıyla gönüllere taht kuran isim Ferhat Göçer, ünlü sunucu oyuncu Evrim Akın, "Vatanım Sensin"in Hilal ve Leon’u, Boran Kuzum ve Miray Daner konuk oluyor. İşte Beyaz Show yeni bölüm fragmanı...



BEYAZ SHOW'UN YENİ BÖLÜM KONUKLARI

BEYAZ SHOW KONUĞU EVRİM AKIN KİMDİR?

Evrim Akın, 12 Haziran 1979 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen İzmirli olan Evrim Akın, bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Selin Yerebakan karakteri ile gönüllerde taht kurdu. Dizide kullandığı replikleri, halen kullanılmaya devam ediliyor. Daha sonra Alemin Kıralı dizisinde Jülide karakteri ile yine adından bahsettirmeyi başardı. Güzel oyuncu, şu sıralar sunduğu Çocuktan Al Haberi ile ilgiyle izlenmeye, izlettirmeye devam ediyor.

BEYAZ SHOW KONUĞU BORAN KUZUM KİMDİR?

Boran Kuzum, 1992'de Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı'nda tamamlayan Boran Kuzum, televizyonda ilk defa Analar ve Anneler adlı dizide yer aldı. İlerleyen zamanlarda Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de oynayan Boran Kuzum, şu sıralar Vatanım Sensin adlı dizide Leon karakterini canlandırıyor.

BEYAZ SHOW KONUĞU MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Daner, 15 Ocak 1999'da İstanbul'da doğdu. 7 yaşında oyunculuğa başlayan Miray Daner, Metin Akpınar'ın da yer aldığı Papatyam dizisinde 121 bölüm yer aldı. İlk başrol deneyimi ise Zil Çalınca adlı dizide yaptı. Miray Daner, şu sıralar Vatanım Sensin adlı dizide Hilal karakterini canlandırmaktadır.

BEYAZ SHOW KONUĞU FERHAT GÖÇER KİMDİR?

Ferhat Göçer, 11 Mayıs 1970 tarihinde Birecik'te doğdu. Asıl mesleği olan doktorluğu sürdürmeye devam eden Ferhat Göçer, müziğe olan ilgisi nedeniyle İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nü bitirdi. 2000 yılında Son Sözüm Sen isimli eseri ile En Başarılı Amatör Yorumcu ödülünü kazandı. Ferhat Göçer, dünya opera repertuvarından günümüz şarkılarına, napolitanlardan şansonlara, rembetikolara; Sanat Müziği’nin seçkin eserlerinden, halk müziğimizin örneklerine, Hafif Batı Müziği’nin nostaljik parçalarından günümüz müziğine kadar farklı müzik türlerini seyircisiyle buluşturmaktadır.

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