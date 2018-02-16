Beyaz Show yeni bölüm konukları kimler? 16 Şubat Cuma Beyaz Show tanıtımı izle

Beyaz Show’a bu hafta; Ferhat Göçer, Evrim Akın, Boran Kuzum ve Miray Daner konuk oluyor. Beyaz Show 16 Şubat 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; muhteşem sesi ve şarkılarıyla gönüllere taht kuran isim Ferhat Göçer, ünlü sunucu oyuncu Evrim Akın, "Vatanım Sensin"in Hilal ve Leon’u, Boran Kuzum ve Miray Daner konuk oluyor. İşte Beyaz Show yeni bölüm fragmanı...





BEYAZ SHOW'UN YENİ BÖLÜM KONUKLARI

BEYAZ SHOW KONUĞU EVRİM AKIN KİMDİR?

Evrim Akın, 12 Haziran 1979 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen İzmirli olan Evrim Akın, bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Selin Yerebakan karakteri ile gönüllerde taht kurdu. Dizide kullandığı replikleri, halen kullanılmaya devam ediliyor. Daha sonra Alemin Kıralı dizisinde Jülide karakteri ile yine adından bahsettirmeyi başardı. Güzel oyuncu, şu sıralar sunduğu Çocuktan Al Haberi ile ilgiyle izlenmeye, izlettirmeye devam ediyor.