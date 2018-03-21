Beyaz Show yeni bölüm konukları kimler? 23 Mart Cuma Beyaz Show fragmanı

Beyaz Show’a bu hafta Fatih Erkoç, Birce Akalay, Yılmaz Vural, Oğuzhan Uğur ve Deniz Cengiz konuk oluyor! Beyaz Show 23 Mart 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de olacak.

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; Türk popunun efsane ismi Fatih Erkoç, "Siyah Beyaz Aşk"ın Aslı’sı Birce Akalay, ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sosyal medyada büyük hayran kitlesi olan şarkıcı Oğuzhan Uğur ve ünlü oyuncu Deniz Cengiz konuk oluyor.

Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle "Beyaz Show" bu hafta da yine şahane!