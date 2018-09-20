MAGAZİN

Beyazıt Öztürk’ten ‘Beyaz Şov’ açıklaması! Yeni sezonda olacak mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.09.2018 11:44 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturacağı belli olan Beyazıt Öztürk, kendi adını taşıyan şovun akıbetiyle ilgili konuştu.

Beyazıt Öztürk’ten ‘Beyaz Şov’ açıklaması! Yeni sezonda olacak mı?

Yarışmanın jüri üyeleriyle birlikte dün akşam yemek yiyen Beyazıt Öztürk, gecenin sonunda muhabirlerin sorularına yanıt verdi.

Beyaz Şov’un 22-23 yıldır devam ettiğini ve programına bir sene ara vermek istediğini söyleyen Beyaz, sonrasında kendi adını taşıyan şov programının devam edeceğini hatta O Ses Türkiye programı ile ikisini bir arada götürebileceğini söyledi.
Yurt dışında ev aldığına dair çıkan haberleri de yalanlayan Beyazıt Öztürk, programın moderatörü ve yapımcısı Acun Ilıcalıi’dan sigorta ve primlerini tam yatırmasını istediğini söyleyerek esprili bir açıklamada bulundu.

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