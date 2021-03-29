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Beyazıt Öztürk’ten hayranlarını heyecanlandıran set paylaşımı! Beyaz Show yeniden başlayacak mı?

29.03.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı set paylaşımlarla hayranlarını heyecanlandırdı. Beyaz Show'la ekranlarda efsane haline gelen ünlü şovmenin yeni projesi ise merak konusu oldu.

Beyazıt Öztürk’ten hayranlarını heyecanlandıran set paylaşımı! Beyaz Show yeniden başlayacak mı?

Televizyonlarda 22 yıl boyunca Beyaz Show'u sunan Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz yıllarda programına ara vermişti. Daha sonra ise O Ses Türkiye'de de jüri üyeliği yapan Öztürk, bu yıl ise ekranlardan uzak kaldı.

Geçtiğimiz aylarda ise Beyazıt Öztürk'ün TV8 yada Exxen platformu için Beyaz Show'u yeniden çekeceği iddia edilmişti.

Beyazıt Öztürk'ün sosyal medya paylaşımları sevenlerini heyecanlandırdı.

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Intagram hesabından setten fotoğraflar paylaşan ünlü şovmen, "Set. Harika ekibe çok teşekkürler" diye yazdı.

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Bu paylaşım sonrasında ise Beyaz'ın yeni projesi hayranlarını meraklandırdı.

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Beyazıt Öztürk Instagram
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