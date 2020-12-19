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Beyazıt Öztürk'ün dev reklam anlaşması! Alacağı para dudak uçuklattı

19.12.2020 16:26 | Son Güncelleme:
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Beyazıt Öztürk'ün dev reklam anlaşması! Alacağı para dudak uçuklattı

Bir beyaz eşya firmasıyla anlaşan ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, bir yıllık reklam kampanyası için 6 milyon TL aldığı öğrenildi.

Türk halkının en sevdiği ünlü isimlerin başında gelen Beyaz, geçen aylarda sadece Avrupa’da satılan yerli bir sucuk markasının reklamında Cengiz Bozkurt’la beraber kamera karşısına geçmişti.

YILLIK 6 MİLYON TL

tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı’nın haberine göre ünlü şovmen bununla da kalmadı, Türkiye’nin en büyük beyaz eşya markalarından biriyle daha anlaşma yaptı. Beyaz’ın bir yıllık kampanya için 6 milyon TL aldığı öğrenildi. Öte yandan Beyaz, İbrahim Büyükak’la Acun Ilıcalı’nın yılbaşında açacağı dijital platform için bir de program hazırlayacak.


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