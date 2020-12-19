Beyazıt Öztürk'ün dev reklam anlaşması! Alacağı para dudak uçuklattı

Türk halkının en sevdiği ünlü isimlerin başında gelen Beyaz, geçen aylarda sadece Avrupa’da satılan yerli bir sucuk markasının reklamında Cengiz Bozkurt’la beraber kamera karşısına geçmişti.

YILLIK 6 MİLYON TL

tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı’nın haberine göre ünlü şovmen bununla da kalmadı, Türkiye’nin en büyük beyaz eşya markalarından biriyle daha anlaşma yaptı. Beyaz’ın bir yıllık kampanya için 6 milyon TL aldığı öğrenildi. Öte yandan Beyaz, İbrahim Büyükak’la Acun Ilıcalı’nın yılbaşında açacağı dijital platform için bir de program hazırlayacak.



