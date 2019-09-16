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Beyin felci hastası Burak'ın yardım çığlığı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.09.2019 18:30 | Son Güncelleme

Erzurum’da yaşayan doğuştan beyin felci (Serabral Palsi) hastası Burak Aytekin, tedavisi için yardım bekliyor. Tek hayali yürüyebilmek olan Burak, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

Beyin felci hastası Burak'ın yardım çığlığı

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kırkgözeler Mahallesi'nde yaşayan Emine ve Abdullah Aytekin çiftinin 5 çocuklarından 4.'sü olan Burak'a 3 aylıkken Serebral Palsi teşhisi konuldu. Çift o günden sonra 20 yaşındaki çocukları Burak’ın iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Aile 20 yıl boyunca çocuklarının tedavisi için çare aradı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle gerekli tedavileri yaptıramadı. Köyde geçimini çiftçilikle sağlayan aile çocuklarını daha iyi hastanelerde tedavi ettirmek istiyor.

Kontrolleri için her hafta kardeşini zorlukla hastaneye götüren abla Nuray Aytekin, “Kardeşim doğuştan engelli ve yürüyemiyor. O da yaşıtları gibi yürümek istiyor. Yürüyemediği için çok üzülüyor. Annem ve babam yaşlandıkları için onu hastaneye götüremiyor. Ben sürekli onu hastaneye götürüyorum. Ama maddi imkanlarımız çok iyi olmadığı için her hastaneye götüremiyoruz. Buradan yardımseverlere sesleniyorum lütfen kardeşime yardım edin” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Serabral Palsi cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

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