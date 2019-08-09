Beyin hastalıkları tamamen tarih olacak

ABD’den bilim insanları; parkinson, alzheimer, depresyon ve bağımlılık gibi hastalıklarla mücadele edebilmek için çok farklı bir yöntem denemeye başladılar. Bu yöntem ilaç kullanımı yerine daha çok beyine yerleştirilen bir implant üzerinden işliyor. Aşağıda sizlere bu sistemin nasıl çalıştığını kısaca anlatmaya çalıştık.

Bilim insanları tarafından cerrahi bir müdahale ile beyne yerleştirilen implant, son derece önemli bir misyonu yerine getirecek. Bu implant beyinde probleme neden olan bölgeye etki ederek buradaki rahatsızlığın iyileşmesine katkıda bulunacak. Böylece beynin tamamını etkilemesi yerine sadece belirli bir noktayı tedavi edecek.

Kore Yüksek Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) ve Colorado Boulder Üniversitesi’nden bilim insanları, bu sistemin nanomühendislik sayesinde geliştirildiğini söyledi. Tüm bunlara ek olarak, geliştirilen bu beyin implantı akıllı telefonlar yardımıyla da kullanılabiliyor.

Beyin implantı şu anda fareler üzerinde denenmeye devam ediyor. Yakın bir zaman içerisinde insanlarda da kullanıma sunulacak. Peki sizce de bu tarz beyin implantları ilaç kullanımını bitirebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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