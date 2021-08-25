Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan sevindiren haber

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Mesut Akusta, üç saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.

GÜZEL HABERİ EŞİ DUYURDU

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Şafak Özbir şu mesajı paylaştı:

"Gerçekten deli… İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister?Allah’a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama;Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası...Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi…Allah’ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin."

