Beyin ölümü gerçekleşen hasta organları alınırken gözlerini açtı! Kan donduran skandal...

ABD’nin Kentucky eyaletinde beyin ölümü gerçekleştiği sanılarak organlarının alınması planlanan TJ Hoover isimli hasta, ameliyat sırasında gözlerini açtı. Kız kardeşi Donna Rhorer’ın ifadesine göre, Hoover ameliyathaneye götürülürken gözlerini açtı ve çevresini izlemeye başladı. Rhorer, “Gözleri açıktı, etrafına bakıyordu” dedi.

Martin’e göre hastayı değerlendiren kardiyolog, TJ Hoover’a neden olumsuz bir prognoz verildiğini anlayamadığını ve hastanın durumunun beyin ölümünü yansıtmadığını ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞTILDI

Yaşanan olay sonrası ABD Sağlık Bakanlığı, Kentucky merkezli Network for Hope adlı bağış kuruluşu hakkında soruşturma başlattı. ABD Sağlık Bakanı Robert Kennedy Jr., yaptığı açıklamada “Bazı hastanelerde, hastalar hala hayat belirtisi gösterirken organ alımı başlatılmış. Bu kabul edilemez” dedi.