Beyin sağlığı nasıl korunur? Beyin sağlığı için ne yapmalı?

2008 yılından bu yana başta Society for Neuroscience ve Dana Foundation olmak üzere sinirbilimle ilgili uluslararası kuruluşlar öncülüğünde her yıl Mart ayının 3. haftası Beyin Farkındalığı Haftası olarak kutlanıyor. Sinirbilimin dünyada daha iyi tanıtılması, öneminin anlatılması ve alandaki yeni gelişmelerin toplumda yankı bulması hedefleniyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzm. Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, beyin sağlığının bireyin sağlıklı ve bağımsız bir şekilde yaşam sürmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

BEYİN SAĞLIĞI NEDEN ÖNEMLİ?



Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Beyin sağlığı, kimlik ve benliğimize sahip olarak yaşamak, bellek, iletişim, duygular, beceri gibi işlevleri sağlıklı ve bağımsız biçimde sürdürebilmek için önemli. Çünkü bu işlevler beyin tarafından ortaya konulan işlevler” dedi.

50 YAŞ ÜZERİNDE BEYİN CHECK-UP'I ŞART



Beyin sağlığında erken tanının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Kalbimizin ve diğer iç organların sağlığından emin olabilmek için düzenli olarak check-up yaptırmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak beyin sağlığı için henüz bu tür bir kavram yerleşmiş değil. Araştırmalar ortalama 50 yaşın üzerinde her yıl bu check-up’ı yaptırmamız gerektiğini söylüyor. Beyin check-up; genel kan ve idrar testlerinin üzerine MR, Beyin Haritalaması, Zihin Testleri ve Depresyon sorgulamasının yapılmasından oluşuyor” dedi.