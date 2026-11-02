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Aynı eşle iki kez evlendi, aynı gerekçeyle iki kez boşandı!

Ankara'da Şeyma U. (53), kendisini aldattığını iddia edip boşandığı A.U. (55) ile 1 yıl sonra tekrar evlenip, 2,5 yıl sonra aynı gerekçeyle yeniden dava açarak boşandı.

Aynı eşle iki kez evlendi, aynı gerekçeyle iki kez boşandı!

Kamuda memur Şeyma U. ve özel şirkette satış müdürü olarak çalışan A.U., 2006 yılında evlendi. Şeyma U., 11 yıl sonra 2017 yılında 1 çocuk sahibi olduğu eşinin kendisini aldattığını iddia ederek, boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, çekişmeli boşanma davası sonucunda kadını haklı bularak çiftin boşanmasına karar verirken, kocanın 125 bin lira da tazminat ödemesine hükmetti.

Karar, 2020 yılında Yargıtay tarafından onandı. 1 yıl sonra çift yeniden barışıp, nikah masasına oturdu ve evlendi. Şeyma U., 2,5 yıl sonra 2023 yılında eşinin tekrar kendisini aldattığını iddia ederek yeniden boşanma dava açtı. Aile Mahkemesi, aynı gerekçeyle açılan ikinci boşanma davasında da kadını haklı bularak, çiftin boşanmasına karar verdi.

'İLK DAVADA 125 BİN LİRA TAZMİNAT KARARI'

Şeyma U.'nun avukatlığını üstlenen Senem Yılmazel, ilk aldatma iddiasından sonra çiftin ayrıldığını ve 2020 yılında boşanmanın kesinleştiğini söyleyerek, "Hatta 2020 yılındaki davada 125 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi. Daha sonra 2023 yılında müvekkilim tekrar beni aradı.

Eski eşiyle yeniden evlendiğini ve yeniden boşanmak istediğini aktardı. 2021 yılında pandemi sürecinde kendilerini çok yalnız hissetmişler. Daha sonra eşi çok ısrar etmiş, hatalarından ders aldığını, aynı hataları bir daha yapmayacağını iletmiş. Ve taraflar yeniden bir araya gelip yaklaşık 2,5 yıl aynı evde yaşamaya devam etmişler. Ve evlilikleri, ikinci evlilikleri bu şekilde olmuş" dedi.

'NADİREN KARŞILAŞTIĞIMIZ BİR DURUM'

Yılmazel, ancak aynı sorunların ikinci evlilikte de devam ettiğini aktararak, "Aslında kişiler aynı, sebep aynı; ama zaman ayrıydı. Biz 2023 yılında ikinci boşanma davasını açtık. Müvekkilin eşi, eşini sevdiğini, boşanmak istemediğini iletti. Ama mahkemece de haklı görülmedi. Çünkü deliller de vardı.

Tekrar aynı kişiyle ikinci kez boşanmış oldu. Üst mahkemelerden de geçerek karar kesinleşti. Bu bizim nadiren karşılaştığımız bir durum. Yani aynı kişiyle ikinci kez evlenip, ikinci kez aynı sebeple boşanılması ve iki davanın da çekişmeli dava olması nadir karşılaştığımız bir durumdur" diye konuştu.

Yılmazel, kesinleşen ilk boşanma kararını ikinci boşanma davasında delil olarak sunduklarını, mahkemenin bunu da değerlendirerek karar verdiğini belirtti.
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
boşanma
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