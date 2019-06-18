Beyin tümörü nedir? Beyin tümörü belirtileri nelerdir? Çocuklarda beyin tümörü nasıl anlaşılır?

Yürümeyi öğrenen bir çocuğun sık sık düşmeye başlaması gibi çocuklarda yaşanan değişimleri ebeveynlerin dikkatli gözlemlemesi gerekiyor. İlerleyen dönemde ise nöbet geçirme, dengesizlik, görme problemleri, yürüme bozukluğu ve bir takım hormonal bozukluklardan şuur kaybına kadar kötü tablolar ortaya çıkabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Gökalp Silav, çocuklarda beyin tümörü ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. BEBEĞİNİZİN BAŞ ÇEVRESİNİ ÖLÇÜN Beyin tümörünün yetişkinlerde bilinen en önemli belirtisi şiddetli baş ağrısıdır. Ancak bebek ve çocuklar şikâyetlerini tam olarak ifade edememektedir. Yenidoğan döneminde ortaya çıkan beyin tümörlerinin büyük bir çoğunluğu anne karnında gelişimle ilgili problemden kaynaklanmaktadır. Genellikle hayatın ilk birkaç haftasında belirti veren bu tümörler daha kötü seyirli olabilmektedir. Yeni doğan bebeklerde baş çevresi ortalama ayda 1 cm büyümektedir. Kafa kemiklerinin birleşmesinden önce ortaya çıkan tümörler başın çok daha hızlı büyümesine neden olabilmektedir. Rutin kontrollerinde bebeklerinin baş çevresini ölçerek not tutulması hayati önem taşıyabilmektedir.

Yeni doğan bebeğin vermesi gereken tepkileri ebeveynler tarafından dikkatli takip edilmelidir. Bebek sürekli uykuluysa

Uyanık kalmakta zorluk çekiyorsa

Halk arasında pelte gibi yatıyor denilen normalden daha fazla hareketsiz bir durumdaysa

Yaşıyla uyumlu bir şekilde başını kaldıramıyorsa

Sürekli bitkinlik halindeyse

Beslenmesinde sorun yaşıyorsa en kısa sürede bir doktora başvurulmalıdır. ÇOCUK DÜŞE KALKA BÜYÜR DEMEYİN 2-3 yaşındaki çocuklar bebeklere göre konuşmayı öğrenmeye başlasa da yine de sorunlarını bir yetişkin gibi dile getirememektedir. Özellikle baş ağrısı gibi belirtileri dile getirmekte zorlanan çocukların bu dönemde de iyi gözlemlenmesi gerekmektedir. Bu yaştaki çocuklarda beyin tümörleri baş ağrısının bir ifadesi olan saçını çekiştirme, ağlama, huzursuzluk, iştahsızlık gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Beyin tümörleri bu dönemdeki çocuklarda bebeklerden daha farklı belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. Çocuğun daha önce kazandığı yeteneklerde gerileme olması

Yürümeyi öğrenmesine rağmen sık sık düşmeye başlaması

Tuvalet kontrolünü sağlayan çocuğun idrar kaçırmaya başlaması

Vücudun bir yarısında kuvvetsizlik

Gözlerde kayma veya odaklama problemi

Yutma zorlukları

Çocuğun beslenmesinin genel anlamda bozulması

Yaşı ile uyumlu olmayan bir takım hormonal belirtilerin ortaya çıkması