Gece araç kullananlar dikkat! Arabada bunu yapmak ceza sebebi olabilir

Araç içindeki ışık, ön camda yansıma oluşturarak sürücünün yolu görmesini zorlaştırabiliyor. Görüşü engelleyen veya sürüş güvenliğini tehlikeye atan durumlarda sürücülere ceza uygulanabiliyor.

AKÜYÜ BİTİREBİLİR

Araç içi lambaların uzun süre açık kalması, özellikle eski otomobillerde akünün boşalmasına neden olabiliyor. Yeni araçların çoğunda ise lambaları belirli bir süre sonra otomatik kapatan sistemler bulunuyor. Ayrıca araçtan inerken kapıların ve bagajın tamamen kapandığından emin olmak gerekiyor.