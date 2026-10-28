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Gece araç kullananlar dikkat! Arabada bunu yapmak ceza sebebi olabilir

Gece yolculuğunda arabada tavan lambasını açmanın yasak olduğu yıllardır söyleniyor. Ancak İngiltere'deki trafik uzmanları, araç içi lambaların açık olmasını doğrudan yasaklayan bir düzenleme bulunmadığını belirtiyor. Yine de uzmanlar, sürücüleri görüş mesafesi konusunda uyarıyor.

Gece araç kullananlar dikkat! Arabada bunu yapmak ceza sebebi olabilir
Çiğdem Berfin Sevinç

Araç içindeki ışık, ön camda yansıma oluşturarak sürücünün yolu görmesini zorlaştırabiliyor. Görüşü engelleyen veya sürüş güvenliğini tehlikeye atan durumlarda sürücülere ceza uygulanabiliyor.

Gece araç kullananlar dikkat! Arabada bunu yapmak ceza sebebi olabilir 1

AKÜYÜ BİTİREBİLİR

Araç içi lambaların uzun süre açık kalması, özellikle eski otomobillerde akünün boşalmasına neden olabiliyor. Yeni araçların çoğunda ise lambaları belirli bir süre sonra otomatik kapatan sistemler bulunuyor. Ayrıca araçtan inerken kapıların ve bagajın tamamen kapandığından emin olmak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Araç ışık patlaması
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