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Huawei Enjoy 100 Pro ve Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Huawei, Enjoy 100 Pro ve Enjoy 100 Pro Max modellerini Çin'de piyasaya sürdü. Kirin 8000 serisi işlemcilerden güç alan ve HarmonyOS 7.0 işletim sistemiyle gelen iki telefon, farklı ekran boyutları ve batarya kapasitelerine sahip.

Huawei Enjoy 100 Pro ve Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları
Enes Çırtlık

Huawei Enjoy 100 Pro ve Enjoy 100 Pro Max, Çin'de satışa sunuldu. Her iki model de dört farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkarken, serinin Pro Max modeli 8.800 mAh bataryası ve 8.000 nit tepe parlaklığına ulaşabildiği belirtilen ekranıyla öne çıkıyor.

HUAWEI ENJOY 100 PRO ÖZELLİKLERİ

Huawei Enjoy 100 Pro, Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç OLED ekranla geliyor. Kirin 8020A işlemciden güç alan telefon, 512 GB'a kadar dahili depolama alanı sunuyor.

Huawei Enjoy 100 Pro ve Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları 1

Cihazın arka tarafındaki kare biçimli kamera modülünde, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel çözünürlüklü RYYB sensör bulunuyor. Ön tarafta ise selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için 32 megapiksellik kamera yer alıyor.

6.100 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Huawei Enjoy 100 Pro, 40 W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Telefonun bağlantı özellikleri arasında NFC, GPS, Bluetooth 6.0 ve Wi-Fi bulunuyor.

Model, Feather Purple, Feather Sand White, Peacock Blue ve Phantom Night Black olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunuldu.

HUAWEI ENJOY 100 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Huawei Enjoy 100 Pro Max ise 6,84 inç büyüklüğünde OLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ekranın 8.000 nit tepe parlaklığına ulaşabildiği iddia ediliyor.

Huawei Enjoy 100 Pro ve Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları 2

Pro Max modelinin öne çıkan özelliklerinden biri de 8.800 mAh kapasiteli bataryası. Daha büyük bataryaya rağmen cihaz, standart Pro modeliyle aynı şekilde 40 W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor.

Huawei, Enjoy 100 Pro Max modelinde depolama kapasitesine göre iki farklı işlemci kullanıyor. Telefonun 128 GB ve 256 GB depolama seçeneklerinde Kirin 8020A bulunurken, 512 GB'lık versiyonu Kirin 8020 işlemciden güç alıyor.

Kamera tarafında ise cihaz, standart Pro modeliyle aynı arka kamera özelliklerini koruyor. Buna karşılık ön kameranın çözünürlüğü 8 megapiksele düşüyor.

Huawei Enjoy 100 Pro Max, Blue Sea, Gold Sand, Obsidian Black ve Snowy White renk seçenekleriyle sunuldu.

HUAWEI ENJOY 100 PRO VE PRO MAX FİYATLARI

Huawei Enjoy 100 Pro'nun Çin'deki başlangıç fiyatı 1.799 yuan olarak açıklandı. Daha büyük ekran ve bataryaya sahip olan Huawei Enjoy 100 Pro Max ise 1.999 yuan başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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