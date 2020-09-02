Beyin yakan karanlık bir seri: Dark dizisi konusu ve oyuncuları

Dark dizisi konusu ve oyuncuları ile çok kısa sürede herkesi kendine hayran bıraktı. Dizinin sevenleri ve eleştirmenler tarafından yapılan Dark yorumları; çoğunlukla dizinin senaryosuna övgü yağdıran cinsten ve buradan da Dark'ın son yılların en ses getiren ve en sürükleyici yapımlarından biri olduğunu anlıyoruz. Dizi, karanlık ve kasvetli çekimleriyle sizi ilk bölümünden itibaren içine çekecek ve son ana kadar ilginizi hiç kaybetmeden izlemenizi sağlayacak bir havaya sahip. Dark konusu ilk bakışta size oldukça klişe gelebilir: zamanda yolculuk. Fakat bu konu Dark dizi senaryosunda öyle zekice detaylarla birlikte işlenmiş ki, asla daha önce izlediğiniz zamanda yolculuk temalı yapımlarla benzerlik kuramıyorsunuz. Dizi ilerledikçe karakterlerin zamanda yolculuk sahnelerinde karşılaştıkları olaylar ve kişiler bir süre sonra karmakarışık bir hal alabiliyor ve bu da Dark'ın popülerliğinin en büyük unsurlarından biri. Diziyi hiç izlememiş olsanız dahi her sezon bitiminde, internette dizinin hayranları tarafından yayınlanan Dark kim kimdir ve Dark soyağacı içeriklerine denk gelmiş olmanız yüksek ihtimal. Eğer dizi izlerken kendi teorilerinizi üretmeyi, aklınızı zorlayan olayları çözümlemeye çalışmayı ve yüksek tempolu bilim kurgu-gerilim dizilerini izlemeyi seviyorsanız Dark son yıllarda bu konuda rakip tanımayacak en güçlü yapım olabilir. Dark dizi oyuncularını yakından tanımak ve dizinin konusunu incelemek istiyorsanız başlayalım...

Dark Dizisi Konusu Dark konu özeti şöyle; Almanya'nın Winden kasabası ve çevresinde çocukların teker teker ortadan kaybolması sonucunda kaçırılma gibi gözüken bu olaylar hakkında polisin soruşturması devam eder. Bu sırada babasının ani intiharına bir türlü anlam veremediği için toparlanamayan ve bir süreliğine kasabadan ayrılan Jonas, tekrar kasabaya dönüş yaparak annesi ve arkadaşlarıyla hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalışır. Bir gece arkadaşlarıyla birlikte ormandayken bir mağaranın yakınlarında, grupta bulunan ve kasabadaki polis memurlarından birinin oğlu olan Mikkel'in de kaybolmasıyla birlikte Jonas'ın bütün hayatı değişir. Bu olay, akıl almaz olayların ve mağara yakınlarında bulunan nükleer santralin de karanlık sırlarının ortaya çıkmasının başlangıcı olur. Kasaba sakinleri, kendilerini bir anda kimsenin anlam veremediği fakat 33 yıl önce yaşanan olayların tekrarı içerisinde bulur. Winden kasabasında yaşayan dört ailenin 33 yılda bir tekrarlanan döngü içerisindeki rolleri ve birbiriyle olan ilişkileri, geçmişi ve geleceği nasıl etkileyecektir?

Dark, zaman döngüsü içerisinde aynı karakterlerin farklı zamanlarda farklı şekillerde ortaya çıkabildiği bir dizi fakat biz size karakterleri tanıtırken dizinin ilerleyen bölümleri hakkında spoiler vermemek adına; sadece ilk sezonda ön planda olan karakterleri tanıtacağız. Fakat kafanızın karışmaması için Winden kasabasındaki dört ailenin başlıca çizilmiş bir Dark karakterler soyağacını da aşağıya bırakıyoruz. Dark Dizisi Karakterleri/Oyuncuları Jonas Kahnwald (Louis Hoffman) Sarı yağmurluğu ile zihinlere kazınan Dark Jonas karakteri, dizideki en önemli kişilerden biri. Dizi boyunca istemeden dahil olduğu zaman döngüsünü bir şekilde durdurup babasının intiharına engel olmayı ve her şeyi eski haline döndürmeyi kendine amaç edinen bir karakter. Fakat daha sonraları yaşadıkları ve öğrendikleriyle kendini tahmin ettiğinden çok daha karmaşık içinde buluyor. Jonas'ı canlandıran Louis Hoffman, Dark oyuncuları arasında 1997 doğumlu genç bir aktör. 2011 yılında Alman yapımı Tom Sawyer filmi ile tanınan Hoffman, 2015 yılında Bodil Ödülleri'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. Dark dizisi ile oldukça tanınan Louis Hoffman verdiği bir röportajında; senaryoda sadece kendi karakterine odaklandığını ve diğer karakterler hakkında yaşanan olayları çoğunlukla kendisinin de karıştırdığını söylüyor. Louis Hoffman, Dark zaman döngüsü ayrıntılarını anlamakta zorluk çeken seyircilere hak verdiğini ve Dark teorileri hakkındaki yazıları okumaktan da oldukça keyif aldığını belirtiyor.

Hannah Kahnwald (Maja Schöne) Jonas'ın annesi Hannah Kahnwald, Dark dizisinde çok da sevilmeyen karakterlerden biri. Jonas'ın babası Michael ile sıradan bir evlilik sürdürürken bile çocukluğundan beri süregelen Ulrich aşkı yüzünden çoğu zaman mutlu olamamış bir kadın karakter. Dark Hannah karakterini canlandıran Maja Schöne, aşkı için mücadele eden hırslı kadın rolünü çok iyi üstlenerek hayranlık uyandırıyor. Dark dizisi ile birlikte popülaritesi artan 44 yaşındaki güzel oyuncu, oyunculuğun yanında müzikle de ilgileniyor. Ulrich Nielsen (Oliver Masucci) Katharina ile liseden beri devam eden ilişkisinin ardından evlenip üç çocuğu olan Ulrich, Jonas'ın annesi Hannah ile yasak ilişki içinde. Oğlu Mikkel'in kaybolmasının ardından olayla ilgili araştırmaları bizzat üstlenen Ulrich, Mikkel'in kaybolduğu mağaranın yakınlarında araştırma yaparken zaman döngüsü ile gerçeklere tanıklık ederek geri dönüşü olmayan olayların içine karışıyor. Dark Ulrich karakterini canlandıran başarılı oyuncu Oliver Masucci, öncesinde Alman yapımı "Er ist wieder da" filminde Adolf Hitler rolü sayesinde de oldukça tanınmıştı. 51 yaşındaki oyuncu, Almanya'da birçok ödül almış başarılı bir aktör. Ulrich'in 1986 yılındaki halini ise genç oyuncu Ludger Bökelmann canlandırıyor.

Martha Nielsen (Lisa Vicari) Martha, Winden kasabasında yaşayan Nielsen ailesinin ortanca çocukları ve dizinin başında kaybolan Mikkel'in ablası. Dizideki önemli rollerden biri olmasının başlıca sebeplerinden biri ise; Jonas'la olan duygusal ilişkileri. Martha, başlarda kaybolan kardeşinin üzüntüsünü yaşayan ve yaşadığı olaylara anlam veremeyen bir karakterken, Jonas'la olan yakınlığı nedeniyle kendisini 33 yıllık zaman döngüsünün en önemli parçalarından biri olarak buluyor. Dark Martha karakterini canlandıran Lisa Vicari'de aynı Louis Hoffman gibi 1997 yılı doğumlu genç bir yetenek. Birçok yapımda rol almış ve 10 yaşından beri film ve dizilerde rol alan güzeller güzeli oyuncunun en bilinen rolü Dark Martha iken, 2020 yılında Netflix'in ilk Alman yapımı filmlerinden biri olan romantik komedi Isi & Ossi'de Isi rolünü canlandırdı. Mikkel Nielsen (Daan Lennard Liebrenz) Ulrich ve Katharina Nielsen'in en küçük çocukları olan Mikkel, ilk sezonda izlediğimiz hikayeyi başlatan yapı taşı rollerden biri. Mikkel'in zaman döngüsüyle ne ilgisini olduğunu ve geleceğe etkilerinin ne olacağını ise diziyi izledikçe ilerleyen bölümlerde öğreniyoruz.

Mikkel'i canlandıran Daan Lennard Liebrenz için Dark dizisi oyuncuları arasında en genç yeteneklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. 2005 doğumlu genç oyuncunun en bilinen rolü ise Dark Mikkel. Sezonlar ilerledikçe gözlerimizin önünde büyümesine şahit olduğumuz Daan Lennard Liebrenz, yaşına göre dizide oldukça iyi bir performans gösteren genç oyuncular arasında yerini alıyor. Magnus Nielsen (Moritz Jahn) Magnus, Mikkel ve Martha'nın erkek kardeşi. Dizi boyunca çok ayrıntılı işlenen bir karakter olmamasına rağmen birçok önemli sahnede yer alıyor. Dark Magnus karakterini canlandıran 25 yaşındaki genç oyuncu aynı zamanda pop müzikle de ilgileniyor ve Love, Hate & The Mistakes of a Lifetime ve Rascals adında iki müzik albümüne sahip. Charlotte Doppler (Karoline Eichhorn) Charlotte Ulrich'in iş arkadaşı ve 2019 yılında Winden Kasabası'nın emniyet amiri. İşi gereği araştırmacı kişiliğinin yanında oldukça keskin bir zekaya sahip olan Charlotte, olayların aydınlatılmak için elinden geleni yapan hırslı karakterlerden biri. Jonas'ın psikoloğu olan Peter Doppler ile evli olup Fransizka ve Elisabeth adlarında iki kızı var.

Dark Charlotte karakterine hayat veren Karoline Eichhorn, 55 yaşında Alman bir oyuncu. 1994 yılından günümüze kadar aktif olduğu zaman içerisinde 50'den fazla yapımda rol aldı. Charlotte rolünün 1986 yılındaki halini ise Stephanie Amarell canlandırıyor. Helge Doppler (Hermann Beyer) Helge, Charlotte'nin kocası Peter'in babası. 2019 yılındaki halinde akli dengesini kaybetmiş yaşlı bir adam olarak görsek de geçmişteki sırlara şahit olmuş ve her şeyin farkında olan ana karakterlerden biri. Dark Helge karakterinin 2019 yılındaki halini Hermann Beyer, 1986 yılındaki halini Peter Schneider, 1953 yılındaki çocuk halini ise Tom Philipp canlandırıyor. Oyuncu seçimlerinde farklı zamanlarda ve farklı yaşlarda olan aynı karakter için seçilen kişilerin çok benzer olması da Dark'ın başarılı olduğu unsurlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Claudia Tiedemann (Lisa Kreuzer) Claudia, 1986 yılında nükleer santralin başında olan kişi ve kasabadaki (Winden Almanya) tek otelin sahibi olan Dark Regina karakterinin annesidir. 2019 yılında yaşlı ve bazı sırları çözmüş olarak karşımıza çıkıyor ve zaman yolcuğu yapanlardan biri olduğunu anlıyoruz. 1986 yılında her şeyin sebebi olarak görülen nükleer santralin başında olduğu için olayın kilit noktalarından birini de Claudia olarak değerlendirebiliriz.