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Beykoz'da hasta yakını, sağlık personelini ve bir vatandaşı darp etti! O anlar kamerada

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HABER  | 11.10.2019 18:05 | Son Güncelleme

Beykoz Nurullah Baldöktü Aile Sağlık Merkezi'nde (ASM) görevli sağlık personeli ile bir vatandaşın, hasta yakını tarafından darp edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beykoz'da hasta yakını, sağlık personelini ve bir vatandaşı darp etti! O anlar kamerada

Beykoz'daki Nurullah Baldöktü Aile Sağlık Merkezi'ne gelen bir hasta yakını, çocuğunun kullandığı ilaç kendi adına yazılmadığı gerekçesiyle sağlık personeli ile bir vatandaşı darp etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Nurullah Baldöktü Aile Sağlık Merkezi'ne kayıtlı hasta A.M.S, dün başka bir ASM'ye kayıtlı çocuğuna ilaç yazdırmak üzere merkeze geldi.

Hekim ve personel tarafından hasta yakınına, bu merkeze kayıtlı olmayan ve şahsen bulunmayan hasta adına ilaç yazılamayacağı bilgisi verilirken, kayıt formu doldurulması halinde yardımcı olunabileceği de anlatıldı.

İlacın kendi üzerine yazılmasında ısrar eden hasta yakını, doktorun bu konuda bir şey yapamayacağını belirtmesi üzerine hakaret ederek merkezden ayrıldı.

Kısa süre sonra merkeze geri gelen hasta yakını A.M.S, sekreter S.A. ile bu konuda tartıştı. Bunun üzerine yaşanan arbedede hasta yakını sağlık personeli ile bir vatandaşı darp etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hasta yakını A.M.S'yi gözaltına aldı.

Bu arada, darp edilen sağlık personeli ile vatandaşın şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

(AA)

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Beykoz Baldöktü Aile Sağlık Merkezi hasta yakını darp

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