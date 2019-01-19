TREND

Beykoz'da Yeşilçam filmlerinin çekildiği bina yandı

sesamos sesamos
YAŞAM  | 19.01.2019 06:29 | Son Güncelleme

Beykoz’da metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yanan metruk binada birçok dizi ve filmin çekildiği öğrenildi.

Beykoz'da Yeşilçam filmlerinin çekildiği bina yandı

Olay, 02.00 saatlerinde, Beykoz Akbaba Mahallesi’nde bulunan ormanlık alan içerisinde ki 3 katlı binada meydana geldi. Binanın çatı bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yanma meydana geldi. Yanma kısa sürede aleve dönüşürken, alevi gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın üst katları kullanılamaz hale geldi.

BİRÇOK FİLM VE DİZİ ÇEKİLDİ

Öte yandan yanan 3 katlı binanın daha önceden Yeşilçam filmlerinin çekildiği ve günümüzde de halen film seti olarak kullanıldığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(İHA)

Bu kış her yerde göreceğimiz kaban modelleri


Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Görüntüler kan dondurmuştu! Akıl hastanesine sevk edildiGörüntüler kan dondurmuştu! Akıl hastanesine sevk edildi
Korku dolu anlar! Ağzından köpükler gelmeye başlayınca…Korku dolu anlar! Ağzından köpükler gelmeye başlayınca…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beykoz yangın yeşilçam filmleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyayı korkutan rapor! Eğer önlem alınmazsa...

Dünyayı korkutan rapor! Eğer önlem alınmazsa...

Gözler oradaydı! Erdoğan ayakta alkışladı

Gözler oradaydı! Erdoğan ayakta alkışladı

IMDB puanına göre son 10 yıl içinde çekilen en iyi 10 Türk dizisi!

IMDB puanına göre son 10 yıl içinde çekilen en iyi 10 Türk dizisi!

İnegöl'de sis kabusu! Görüş mesafesi sıfıra düştü

İnegöl'de sis kabusu! Görüş mesafesi sıfıra düştü

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

'Hayalim metrobüs almak' demişti! Bakın ne oldu

'Hayalim metrobüs almak' demişti! Bakın ne oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kediye işkence yapan iş adamı akıl hastanesine sevk edildi

Görüntüler kan dondurmuştu! Akıl hastanesine sevk edildi

Dolmuşta boğazına cisim kaçan bebek boğulma tehlikesi geçirdi

Korku dolu anlar! Ağzından köpükler gelmeye başlayınca…

Türkiye'nin kanını donduran Didem Uslu cinayetinde yeni gelişme

Türkiye'nin kanını donduran cinayette yeni gelişme!

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! İşte istenilen cezalar

Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! İşte istenilen cezalar

Telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı! Kocasının düğünü...

Telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı! Kocasının düğünü...

Üniversiteli kız gözyaşlarıyla anlattı: Tecavüz etti, direnemedim!

Gözyaşlarıyla anlattı: Tecavüz etti, direnemedim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.