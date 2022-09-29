YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

29.09.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 12 metre boyundaki tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, West İstanbul Marina önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 12 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, marinaya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldüEsenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
GÜNCELLEME - Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındıGÜNCELLEME - Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret ettiGalatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:27
Sabah
06:51
Öğle
13:00
İkindi
16:19
Akşam
18:58
Yatsı
20:17
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.