Mynet Trend

Beylikdüzü Ambarlı Limanında işçinin feci ölümü kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | Son Güncelleme

Beylikdüzü Ambarlı Limanında arkadaşlarının yanına yürüyen bir işçi tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. İşçinin feci ölümü ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Ambarlı Limanında bulunan uluslararası kargo taşımacılığı yapan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vinç operatörü Ahmet Y., vardiyasını devralmak için arkadaşlarının yanına yürüyen Metin Delibaş isimli işçiyi görmeyerek, tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altına aldı. Çevredeki işçilerin bağırışları ile iş makinesini durduran Ahmet Y. araçtan indikten sonra gördüğü görüntü karşısında şoka uğradı. Çalışma arkadaşının kanlar içinde halini gören Ahmet Y. panikleyerek çevredekilerden yardım istedi. Metin Delibaş’a ilk müdahaleyi iş yeri hekimi yaptı. İç organlarının bazılarının dışarıda olduğu görülen Delibaş için 112 ekiplerine haber verildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri durumu ağır olan Delibaş’ı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesine götürdü. Hastanede tüm müdahalelere rağmen Delibaş hayatını kaybetti. İş makinesi operatörü Ahmet Y. ise gözaltına alındı. Metin Delibaş’tan geriye kendisine mezar olan limanda çektirdiği fotoğraflar kaldı. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürüyor.

(İHA)

İnanması güç ama... Burada ölmek yasak! İnanması güç ama... Burada ölmek yasak!
Aracın altında kaldı! Seferber oldularAracın altında kaldı! Seferber oldular
Ölümden dönmüştü! İlk sözleri şaşkına çevirdiÖlümden dönmüştü! İlk sözleri şaşkına çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü Ambarlı Limanı kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Burada ölmek kanunen yasak!

Burada ölmek kanunen yasak!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı tesadüf! Gözyaşları içinde sordu ama kimse söyleyemedi

Acı tesadüf! Gözyaşları içinde sordu ama kimse söyleyemedi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Rusya bu Türk kızını konuşuyor!

Rusya bu Türk kızını konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
koskoca limanda yaya yürüme güzergahı olmazmı kardeşim nerede iş güvenliği
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç anlar!

Korkunç anlar! Elindeki bıçakla...

Senegalli turiste hakaret eden taksiciye para cezası

Hakaret etti, parasını gasp etti! Taksici yakayı böyle ele verdi

Karganın drone merakı! Yanından ayrılmadı

Karganın drone merakı! Yanından ayrılmadı

Antalya'da kaza geçiren oğlunun öldüğünü morga gelince öğrendi

Bir annenin en acı anı! Gerçeği morgda öğrendi

Rize'de kestikleri ağacın altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti

Yaşlı çiftin feci ölümü!

Zonguldak'ta iki kadına çarpan otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçti

İki kadına çarptı, refüjü aşıp karşı şeride geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.