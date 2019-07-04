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Beylikdüzü sahilinde polisi alarma geçiren ihbar! Denizden silah çıktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 04.07.2019 09:41 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde vatandaşlardan gelen ihbar polisi alarma geçirdi. Gürpınar sahilinde denize giren kişiler tarafından kıyıya vurmuş tabanca bulunması üzerine bölgeye giden ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beylikdüzü sahilinde polisi alarma geçiren ihbar! Denizden silah çıktı

Olay, dün sabah saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar sahilinde meydana geldi. Polis merkezine gelen 'kıyıda silah var' ihbarını değerlendiren polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler yaptıkları incelemelerde silahın deniz kıyısına vurmuş ya da sahil kenarına atılmış olabileceği değerlendirdi.

Beylikdüzü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları incelemelerin ardından olay yeri inceleme ekibinden yardım istedi. Olay yeri inceleme ekibinin gelmesi üzerine silah üzerinde çalışma yapıldı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını toplayan ekipler silahın biri tarafından atılıp atılmadığı konusunda çalışma yaptı. Bir olayda kullanıp kullanılmadığı gerekli kriminal çalışmalar sonucunda belirli olacak silah incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü sahil silah

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