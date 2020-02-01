YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Beylikler ve Osmanlı dönemi işlemeleriyle gelinleri süslüyor

Beylikler ve Osmanlı dönemi işlemeleriyle gelinleri süslüyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.02.2020 11:21 | Son Güncelleme

Kütahya'da yaşayan dikiş nakış ustası Melek Demiralp, KOSGEB desteğiyle büyüttüğü atölyesinde, Germiyanoğulları Beyliği ve Osmanlı dönemine ait kadın giysilerini gelinler için uyarlıyor - Demiralp: - "Kökleri Germiyanoğulları Beyliği'ne dayanan kadın kıyafetleri, düğünlerde, özel törenlerde birbirinden güzel özellikleriyle, hala hanımların gözdesi olmaya devam ediyor. Düğünde, kına gecesinde, doğum, davet gibi özel günlerde giyilen ayrı ayrı kıyafetler var"

ALİBEY AYDIN - Kütahya'nın yaşayan dikiş nakış ustası 43 yaşındaki Melek Demiralp, Germiyanoğulları Beyliği ve Osmanlı dönemine ait geleneksel kıyafetleri gelinler için tasarlıyor.

Tavşanlı ilçesindeki atölyesinde, kadınların düğün, nişan gibi özel günlerde giymek istediği elbiseler diken Demiralp, geleneksel modellere hayat veriyor.

Demiralp, KOSGEB desteğiyle büyüttüğü atölyesindeki 20 çalışanıyla, tarihi işlemeleri yeni kıyafetlerle buluşturuyor.

- "Sandıktan çıkarıp geleceğe taşıyoruz"

Demiralp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken gittiği düğünlerde kadınların giydiği geleneksel kıyafetlerde etkilendiğini, o elbiselere duyduğu hayranlığının hayatını şekillendirerek mesleğe dönüştüğünü anlattı.

Halk eğitim merkezinde 9 yıl boyunca dikiş, nakış alanında farklı eğitimler aldığını aktaran Demiralp, kendi atölyesinde kendisi gibi geleneksel kıyafetlere ilgisi olan kadınların hayalindeki elbiseleri diktiğini söyledi.

Demiralp, gelinlerin talebi üzerine atlas, ipek gibi özel kumaşların üzerine desenler işlediğini ifade ederek, "Kökleri Germiyanoğulları Beyliği'ne dayanan kadın kıyafetleri, düğünlerde, özel törenlerde birbirinden güzel özellikleriyle, hala hanımların gözdesi olmaya devam ediyor. Düğünde, kına gecesinde, doğum, davet gibi özel günlerde giyilen ayrı ayrı kıyafetler var. Kadife, ipek, el dokuma, bunların işlemeleri, bu işlemelerin her birine uygun kenarları, has ipekten iğne oyalı yemeniler, hatta bu kıyafetlere has el yapımı terliklerden oluşan takımlar, genelde her evde hala bulunuyor." diye konuştu.

Geleneksel kıyafetlere gelinlerin yoğun talep gösterdiğini anlatan Melek Demiralp, şöyle devam etti:

"Zevki ve tercihine uygun giysiler yaptırıyorlar. Kumaşların hepsi kadife, ipek, atlas, saten... Kumaş seçiminden sonra işlemeleri belirleniyor. Altın ya da gümüş simle ya da otantik renkli iplerle 'kara makine' olarak bilinen ninelerimizin kullandığı makinelerde işleniyor. Elektrikli ve otomatik makinelerle işlemeler tercih edilmiyor. Gelinler, anne veya kayınvalidesiyle gelip aylar öncesinden kıyafet konseptini belirliyor. Sandıklardan çıkarılan model ve desenlerle kıyafetlerini hazırlıyoruz."

Demiralp, sandıklardan çıkardıkları geleneksel modelleri geleceğe aktardıklarını ifade ederek, işleme ve süslemeleri eskiden olduğu gibi elle yapıldığını söyledi.

Elbiselerle ilgili kültürel değerlerin yaşatılmasının önemini vurgulayan Demiralp, bu değerlerin uluslararası tanıtımını yapmayı istediğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kıyafet Kütahya Osmanlı Tavşanlı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

Kütahya Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:01
Öğle
13:19
İkindi
16:01
Akşam
18:26
Yatsı
19:46

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Kaya Eczanesi
Merkez
Zeytinler Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Sayar Eczanesi
Simav
Deva Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.