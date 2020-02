Beylikler ve Osmanlı dönemi işlemeleriyle gelinleri süslüyor

ALİBEY AYDIN - Kütahya'nın yaşayan dikiş nakış ustası 43 yaşındaki Melek Demiralp, Germiyanoğulları Beyliği ve Osmanlı dönemine ait geleneksel kıyafetleri gelinler için tasarlıyor.

Tavşanlı ilçesindeki atölyesinde, kadınların düğün, nişan gibi özel günlerde giymek istediği elbiseler diken Demiralp, geleneksel modellere hayat veriyor.

Demiralp, KOSGEB desteğiyle büyüttüğü atölyesindeki 20 çalışanıyla, tarihi işlemeleri yeni kıyafetlerle buluşturuyor.

- "Sandıktan çıkarıp geleceğe taşıyoruz"

Demiralp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken gittiği düğünlerde kadınların giydiği geleneksel kıyafetlerde etkilendiğini, o elbiselere duyduğu hayranlığının hayatını şekillendirerek mesleğe dönüştüğünü anlattı.

Halk eğitim merkezinde 9 yıl boyunca dikiş, nakış alanında farklı eğitimler aldığını aktaran Demiralp, kendi atölyesinde kendisi gibi geleneksel kıyafetlere ilgisi olan kadınların hayalindeki elbiseleri diktiğini söyledi.

Demiralp, gelinlerin talebi üzerine atlas, ipek gibi özel kumaşların üzerine desenler işlediğini ifade ederek, "Kökleri Germiyanoğulları Beyliği'ne dayanan kadın kıyafetleri, düğünlerde, özel törenlerde birbirinden güzel özellikleriyle, hala hanımların gözdesi olmaya devam ediyor. Düğünde, kına gecesinde, doğum, davet gibi özel günlerde giyilen ayrı ayrı kıyafetler var. Kadife, ipek, el dokuma, bunların işlemeleri, bu işlemelerin her birine uygun kenarları, has ipekten iğne oyalı yemeniler, hatta bu kıyafetlere has el yapımı terliklerden oluşan takımlar, genelde her evde hala bulunuyor." diye konuştu.