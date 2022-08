Beymen'den 2022-23 Sonbahar/Kış Kampanyası "Volume Up"

İSTANBUL (AA) - Beymen, 2022-23 Sonbahar/Kış kampanyası “Volume Up” ile hayatı bir sahne olarak konumlandırıyor ve herkesi bu sahneye davet ediyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, yaşamın her anının izlenmeye değer bir performans olduğundan hareket eden Volume Up kampanyasını New York merkezli fotoğrafçı An Le görüntüledi.

i-D Magazine’den Vogue’a, dünyanın en prestijli dergileri için kapak ve moda çekimlerinin yanı sıra Balmain, Yves Saint Laurent Beauty gibi global markaların kampanyalarına imza atan Vietnamlı fotoğrafçının kamerası karşısında bu kez moda dünyasının iki ünlü yeteneği yer aldı Coco Rocha ile Jon Kortajarena.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Group Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Elif Göktaş, Volume Up kampanyası ile özgün deneyimlerin peşine düşerek ilham vermeyi, yeni mevsimi enerjisi yüksek optimist bir ruh haliyle karşılamak için motivasyon yaratmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Yeni sezonda tüm modaseverleri hayatı bir sahne, yaşadığımız her anı ise bir performans olarak görmeye; içimizdeki ışığı yansıtmaktan, kendimizi olduğumuz gibi ortaya koymaktan çekinmeyerek birbirimizin ilham kaynağı olmaya davet ediyoruz.

Tarzımızla, duruşumuzla, hayata bakış açımızla kendimizi ifade edeceğimiz ve fark edileceğimiz bu sezon, her anımız izlenmeye değer bir performans olacak. Kendimizi sınırlamadan özgürce, cesurca, yüksek sesle ortaya koyacağımız ışıl ışıl bir sonbahar-kış için Volume Up ile herkesi bu performansa dahil olmaya ve kendilerinin en iyi versiyonunu sergilemeye çağırıyoruz."