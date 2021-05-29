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Beyoğlu Güzeli filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Beyoğlu Güzeli filminin oyuncuları...

29.05.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam sinemasının unutulmaz filmleri arasına girmeyi başaran “Beyoğlu Güzeli” filmi, günümüzde halen birçok izleyici tarafından beğeni ile izleniyor. İzleyenlere duygusal anlar yaşatan filmin başrollerinde Yeşilçam’ın usta oyuncuları Hülya Koçyiğit ve Tarık Akan yer alıyor. 1971 yapımı filmin yönetmen koltuğunda ise Ertem Eğilmez oturuyor.

Beyoğlu Güzeli filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Beyoğlu Güzeli filminin oyuncuları...

Zengin oğlan, fakir kız ikilemenin işlendiği filmde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit’e birçok usta oyuncu daha eşlik ediyor. Münir Özkul, Suphi Tekiner, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi sevilen isimlerin yer aldığı filmin senaryosunu Sadık Şendil kaleme alıyor.

BEYOĞLU GÜZELİ KONUSU

Zengin bir ailenin çocuğu olan Ferit ile çadır tiyatrosunda kantoculuk yapan Alev'in yolları bir yerde kesişiyor ve birbirlerine aşık oluyorlar. Alev ise bir gün Ferit’i terk ederek ortadan kayboluyor. Ardından bir yapımcıyla tanışan Alev, ünlü bir şarkıcı oluyor. Alev ile Ferit'in yolları ise bu süreçte bir kez daha kesişiyor.

Beyoğlu Güzeli, Yeşilçam sinemasının mutlu son ile bitmeyen nadir filmleri arasında yer alır ve bu özelliği ile öne çıkar.

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BEYOĞLU GÜZELİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dram ve romantik türünde olan 1971 yapımı Beyoğlu Güzeli filminin çekildiği yer Urfa şehri ve İstanbul’dur. Filmin çekimlerinin bir bölümü Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir bölümü ise İstanbul’un farklı ilçe ve mekanlarında gerçekleşmiştir.

BEYOĞLU GÜZELİ OYUNCU KADROSU

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  • Hülya Koçyiğit
  • Tarık Akan
  • Münir Özkul
  • Suphi Tekniker
  • Mürüvvet Sim
  • Göksel Kortay
  • Güzin Özipek
  • Adile Naşit
  • Deniz Erkanat
  • Müşerref Çapın
  • Aydın Tezel
  • Müfik Kiper
  • Cemil Can Bıçakçı
  • Muammer Gözalan
  • Renan Fosforoğlu
  • Halit Akçatepe
  • Hüseyin Kutman
  • Kadri Öğelman
  • Şaziye Moral

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Anahtar Kelimeler:
Adile Naşit Halit Akçatepe Hülya Koçyiğit Münir Özkul Tarık Akan
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