Mynet Trend

Beyoğlu'nda iki kadın feci şekilde darp edildi

sesamos sesamos
YAŞAM  | 08.06.2019 16:21 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki kadın, iki erkek tarafından sokak ortasında feci şekilde darp edildi. Darp olayı ile kadınlar ve saldırganlar arasındaki kovalamaca ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün saat 11.00'da meydana geldi. Beyoğlu'nda 2 erkek, yabancı uyruklu 2 kadını darp etmeye başladı. Araya giren esnaf ilk başta kadınları korumaya çalıştı. Saldırganlardan biri, kadına tekme tokatla saldırırken, diğer saldırgan ise önce yumruk attığı kadını daha sonra bir iş yerinin camına fırlattı. Kırılan cam kadını hafif yaraladı.

beyoglunda-2-kadinin-feci-sekilde-darp-edilmesi-kamerada..._6191_dhaphoto1

Kadın koşarak kaçarken saldırgan eline aldığı cam parçası ile kadını kovalamaya başladı. Saldırgan kadını darp ettiği sırada arkadaşı da korumak istedi, ancak saldırgan arkadaşını korumak isteyen kadının yüzüne cam parçası ile vurdu. Kadının karşılık vermesiyle yere düşen saldırgan, diğer kadını kovalamaya devam etti.

beyoglunda-2-kadinin-feci-sekilde-darp-edilmesi-kamerada..._6191_dhaphoto4

Yine kız arkadaşını korumak için araya giren kadın bu sırada yere düştü. Saldırgan yere düşen kadına feci şekilde tekmeler atarken araya giren bir vatandaş kadını kurtardı.

beyoglunda-2-kadinin-feci-sekilde-darp-edilmesi-kamerada..._6191_dhaphoto5

SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDI

Kadınlar daha sonra koşarak olay ortadan kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine saldırganlar direndi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayınca 2 saldırgan serbest bırakıldı. Yaşananlar ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(DHA)

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı' Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
Talep yağıyor! Kilosu 120 lira...Talep yağıyor! Kilosu 120 lira...
Evleri su basınca ortaya çıktı: İnandıramadıkEvleri su basınca ortaya çıktı: İnandıramadık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu kadına şiddet darp

En Çok Okunan Trend Haberler

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Kritik uyarı geldi! 26 ili etkileyecek

Kritik uyarı geldi! 26 ili etkileyecek

'Öpüşmeleri istenen' eşcinsel çifte saldırı

'Öpüşmeleri istenen' eşcinsel çifte saldırı

Türkiye'nin en sıra dışı köyü: Küçük Venedik

Türkiye'nin en sıra dışı köyü: Küçük Venedik

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İlginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

İlginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yoğun talep olan dağ çileğini kilosu 120 liradan satıyorlar

Talep yağıyor! Kilosu 120 lira...

Evleri su bastı, yer altı şehri ortaya çıktı

Evleri su basınca ortaya çıktı: İnandıramadık

Liberyalı sevgilisiyle 3 yıldır evlenemiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım bekliyorlar

Kozluk'ta 'sarıkız' tedirginliği! Geceleri ortaya çıkıyor

Herkes tedirgin! Geceleri ortaya çıkıyor

2 bin 600 yıllık Gölyazı köyünde bayram yoğunluğu

Türkiye'nin en sıra dışı köyü: Küçük Venedik

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini uyarısı! (Yağış 26 ili etkileyecek)

Kritik uyarı geldi! 26 ili etkileyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.