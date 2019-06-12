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Beyoğlu'nda üvey baba dehşeti kamerada! 5 yaşındaki çocuğunu kendisine siper etti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 12.06.2019 17:15 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda üvey oğlu ile kavga eden baba, bıçağını çekerek 5 yaşındaki çocuğunu kendisine siper etti. Üvey baba dehşeti saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Beyoğlu Yahya Kemal Mahallesi Sururi Mehmet Efendi Sokakta meydana geldi.

5 YAŞINDAKİ ÜVEY OĞLUNU KENDİSİNE SİPER ETTİ

Üvey babası S.A.'nın annesine darp ettiğini öğrenen E.S. isimli genç, arkadaşı E.O.Ç. ile birlikte eve geldi. Üvey babası ile E.S. bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya büyümesi üzerine bıçağını çeken S.A., 5 yaşındaki üvey oğlunu kendisine siper etti. Arkadaşı ile birlikte üvey babasına saldıran E.S., tekme atarak yere düşürdü. Üvey baba ise elindeki bıçağı savurarak E.S.’yi belinden, arkadaşı E.O. Ç.’yi ise bacağından yaraladı.

Olay yerine gelen polis, üvey babayı gözaltına aldı. Yaralanan E.S. ile E.O.Ç. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan dehşet anları ise sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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beyoğlu kavga üvey baba Çocuk

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