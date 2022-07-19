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Beyran çorbası nasıl yapılır? Beyran çorbası malzemeleri neler?

19.07.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyran çorbası, Gaziantep'in ünlü lezzetlerinin başında gelir. Kuzu etiyle hazırlanan beyran çorbası severek tüketilir. Beyran çorbasının porsiyonunda yaklaşık 360 kalori bulunuyor. Peki beyran çorbası nasıl yapılır? Beyran çorbası malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Beyran çorbası nasıl yapılır? Beyran çorbası malzemeleri neler?

Beyran çorbasının protein değeri yüksektir. Bu özelliğiyle kas gelişimini destekler, kemik erimesi sorununu düşürür. Sevilen bir lezzet olan beyran çorbasının tarifi araştırılıyor. İşte beyran çorbası tarifi...

BEYRAN ÇORBASI MALZEMELERİ

1 kg kuzu incik
2 tatlı kaşığı biber salçası
2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
2 çay bardağı pirinç
8 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
5~6 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı

Beyran çorbası nasıl yapılır? Beyran çorbası malzemeleri neler?

BEYRAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Düdüklü tencereye kuzu etini, kabukları soyulan sarımsakları ve suyu ilave edip haşlayın. Haşlanan eti küçük parçalara ayırın. Et suyunu ve yıkadığınız pirinci ilave edip pirinci haşlayın. Üzerine tereyağı, salça, pul biber, tuz ve karabiberi ekleyip 2-3 dakika kaynatın. Etleri de ekleyip 1-2 dakika kaynatın ve ardından ocaktan alın. Sıcak servis edin. Afiyet olsun...


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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep beyran çorbası
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