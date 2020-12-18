Beyşehir gölü nerede, hangi ilde? Set gölü mü, türü nedir?

Beyşehir Gölü’nün nasıl oluştuğu en merak edilen konular arasında yer alıyor. Dikkat çekici özelliklere sahip olan Beyşehir Gölü, aynı zamanda birçok adaya ev sahipliği de yapıyor. Ülkemizin doğal güzelliklerinden biri olan bu göl her yıl çok fazla ziyaretçi ağırlıyor. Peki, Beyşehir Gölü nerede? İşte bilmeniz gereken bütün bilgiler…

Beyşehir Gölü Hangi Bölgededir?

Beyşehir Gölü, İç Anadolu Bölgesi’nde Göller Yöresi’nde yer alıyor. Beyşehir Gölü hangi ilde diye soracak olursanız; Konya ve Isparta illeri sınırları içinde bulunuyor.

Beyşehir Gölü Hangi Şehirdedir?

“Beyşehir Gölü nereye bağlı?” sorusunun cevabı biraz karışık olabilir. Çünkü bu göl, Konya iline bağlı olsa da arada bir yerde konumlanıyor. Beyşehir ve Seydişehir ilçeleri arasında bulunuyor.

Beyşehir Gölü Oluşumu

Beyşehir Gölü, havza tabanı çökmeden çevresinde bulunan dağların yükselmesi ile oluştu. Anamas ve Sultan Dağları arasındaki iki fay sebebiyle oluşan tektonik hareketlere bağlı olarak meydana geldi. Beyşehir Gölü, 1993 yılından beri milli park niteliği taşıyor. Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın yaklaşık 90 bin hektarlık alanı tamamen koruma altında tutuluyor.