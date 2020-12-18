Beyşehir gölü nerede, hangi ilde? Set gölü mü, türü nedir?

Beyşehir Gölü’nün nasıl oluştuğu en merak edilen konular arasında yer alıyor. Dikkat çekici özelliklere sahip olan Beyşehir Gölü, aynı zamanda birçok adaya ev sahipliği de yapıyor. Ülkemizin doğal güzelliklerinden biri olan bu göl her yıl çok fazla ziyaretçi ağırlıyor. Peki, Beyşehir Gölü nerede? İşte bilmeniz gereken bütün bilgiler…
Beyşehir Gölü, İç Anadolu Bölgesi’nde Göller Yöresi’nde yer alıyor. Beyşehir Gölü hangi ilde diye soracak olursanız; Konya ve Isparta illeri sınırları içinde bulunuyor.
“Beyşehir Gölü nereye bağlı?” sorusunun cevabı biraz karışık olabilir. Çünkü bu göl, Konya iline bağlı olsa da arada bir yerde konumlanıyor. Beyşehir ve Seydişehir ilçeleri arasında bulunuyor.
Beyşehir Gölü, havza tabanı çökmeden çevresinde bulunan dağların yükselmesi ile oluştu. Anamas ve Sultan Dağları arasındaki iki fay sebebiyle oluşan tektonik hareketlere bağlı olarak meydana geldi. Beyşehir Gölü, 1993 yılından beri milli park niteliği taşıyor. Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın yaklaşık 90 bin hektarlık alanı tamamen koruma altında tutuluyor.
Beyşehir Gölü türü ile de en çok merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. “Beyşehir Gölü set gölü mü yoksa karstik mi?” sorusu sıklıkla soruluyor. Beyşehir Gölü, kuzey ve güney yönlerindeki birinci derece aktif faylanma sonucunda karstik formasyon özelliği taşıyor.
Beyşehir Gölü sınırları güneydoğu ve kuzeybatı doğrultusunda 50 km, bu doğrultuya dik olan genişliği ise 18-20 km civarındadır. Gölün en geniş yeri Kaşaklı Körfezi ve Çiftlik Köyü arası olup 26 km. En dar yeri ise Hoyran ile Akburun köyleri arasındaki 14 km mesafe olarak karşımıza çıkıyor.
Göl 651 kilometrekarelik bir alana sahip. Beyşehir Gölü’nün suyu tatlı olup, en derin yeri ortalama 10 metredir. Gölün batı kıyıları dik ve derin, kuzey kıyıları derin, doğu ve güney kıyıları ise sığdır. Beyşehir Gölü; yağışlar, göle dökülen akarsular ve kaynaklarla besleniyor. Yapılan bir kanal sayesinde fazla su Çarşamba Çayı’na veriliyor.
Göl üzerinde büyüklü küçük 33 tane ada bulunuyor. İğneli Ada, Mana Adası, Hacı Akif Adası, Çeçen Adası, Kızıl Ada, Orta Ada, Höyük Adası, Eşek Adası ve Kül Adası bunların başlıca olanları arasında yer alıyor. Bu adaların pek çoğunda eşi benzeri olmayan Beyşehir Gölü piknik alanları bulunuyor. Ayrıca kıyılarında ise Beyşehir Gölü plajları yer alıyor. Gölün çevresinde bulunan en iyi plajlar arasında Kıreli, Karadiken, Budak, Tolca ve Bademli plajları bulunuyor.
Beyşehir Gölü kıyılarının yüzmeyi seven ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldiği söylenebilir. Ayrıca bu göl, pek çok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor.
Beyşehir Gölü’ne uzun yıllar konuşulan bir efsaneden dolayı “yürüyen kervan” deniyor. Efsaneye göre Konya kış aylarında çok soğuk olduğu için Beyşehir Gölü tamamen veya kısmi şekilde buz tutuyormuş. Yine soğuk geçen bir kış mevsiminde tamamen buzlaşan gölün üzeri karlarla kaplanıyormuş. Bir deve kervanı da kardan dolayı gölü fark etmemiş. Anamas Dağı’ndan inerek ilerliyormuş. Develerle birlikte yürüyen Yörükler gölü çöl sanmışlar ve yollarına devam etmişler. Etraftaki insanlar şaşkın bir şekilde izlemişler. Meraklı kalabalık buradan nasıl geçtiklerini sormadan edememiş. Yörükbaşı ise “Burası çöl değil de göl mü?” şeklinde cevap vermiş. Geçtikleri yolun çöl değil, bir göl olduğunu fark eden Yörükler, gölün kıyısında develerden birini kurban olarak kesmiş ve dua etmiş.
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