Bez Bebek dizisinin küçük Yağmur'u Asena Keskinci büyüyüp genç kız oldu

Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur rolüyle tanınan Asena Keskinci, dizide Evrim Akın, Tan Sağtürk ve Oya Aydoğan ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

Belçim Bilgin, Mehmet Günsur ve Yılmaz Gruda gibi isimlerin rol aldığı Aşk Tesadüfleri Sever filmindeki performansıyla da sinemaya başarılı bir adım atan Asena Keskinci, oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Keskinci'nin son haliyse oldukça merak konusu.

2001 yılında İstanbu'da dünyaya gelen Asena Keskinci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyor.

Bugün 18 yaşında ve lise son sınıf öğrencisi olan Asena Keskinci, üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Konservatuar'da tiyatro okumak isteyen Keskinci, Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde de rol almıştı.



