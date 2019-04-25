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Bez Bebek dizisinin küçük Yağmur'u Asena Keskinci büyüyüp genç kız oldu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 25.04.2019 10:30 | Son Güncelleme

Bez Bebek, Hırsız Polis ve Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan, çocuk oyuncu Asena Keskinci şimdiki haliyle görenleri şaşkına çeviriyor. Bugün 18 yaşında olan Asena Keskinci, 4 yaşından bu yana ekranlarda.

Bez Bebek dizisinin küçük Yağmur'u Asena Keskinci büyüyüp genç kız oldu

Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur rolüyle tanınan Asena Keskinci, dizide Evrim Akın, Tan Sağtürk ve Oya Aydoğan ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

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Belçim Bilgin, Mehmet Günsur ve Yılmaz Gruda gibi isimlerin rol aldığı Aşk Tesadüfleri Sever filmindeki performansıyla da sinemaya başarılı bir adım atan Asena Keskinci, oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Keskinci'nin son haliyse oldukça merak konusu.

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2001 yılında İstanbu'da dünyaya gelen Asena Keskinci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyor.

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Bugün 18 yaşında ve lise son sınıf öğrencisi olan Asena Keskinci, üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Konservatuar'da tiyatro okumak isteyen Keskinci, Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde de rol almıştı.

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