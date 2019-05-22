Bezelye sütü nedir? Faydaları nelerdir?

Süte alternatif olan bezelye sütü, çok fazla duyulmayan bir bitkisel alternatif. İpeksi kıvamı vardır ve aroması son derece lezzetlidir. Bezelyeyi sevmiyorsanız bile, bu sütü içebilirsiniz. Çünkü tadı hiçbir şekilde rahatsız etmez.

Bir bardak bezelye sütünde 8 gr protein bulunur. Bu rakam, inek sütündeki proteine eş değerdir.

Bezelye sütünün kalori oranı inek sütüne göre daha azdır.

İçerdiği proteinin yanı sıra potasyum, demir ve kalsiyum yönünden de güçlüdür. Karbonhidrat oranı ise sıfırdır. Diyet yapıyorsanız listenize hiç şüphe duymadan ekleyebilirsiniz.

Bezelye sütü, kan şekerini düzenleyen amino asitler bakımından güçlüdür.

Kalorisinin düşük olması ve karbohidrat oranının sıfır olmasıyla kilo vermeyi kolaylaştırır. Tok tutar.

Düzenli olarak tüketildiğinde kasları güçlendirir.

Bezelye sütü nasıl yapılır?

İki bardak bezelyeyi 4,5 bardak suda kısık ateşte kaynatın.

Yaklaşık 1 saat sonra bezelyedeki su miktarı azalacaktır, tekrar bir miktar su eklemelisiniz.

Yarım saat sonra bezelyeleri derin bir kabın içine alın. Üzerine 3,5 su bardağı su, vanilya ve 2 adet çekirdeği alınmış hurma koyun. Hurmanın çekirdeklerini çıkarmalısınız.

Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar blender'dan geçirin.

Eğer karışım yoğun olursa içine su eklemeye devam edin.

Son aşamada süzme işlemini gerçekleştirin.

Bezelye sütünüz hazır, afiyet olsun...



