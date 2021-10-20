Biberli ekmek nasıl yapılır? Biberli ekmek malzemeleri neler?

Biberli ekmek ½ çay kaşığı yenibahar, 2 tatlı kaşığı biber salçası, 3,5 su bardağı un gibi malzemelerden yapılıyor. Eğer biberli ekmeğin acı olmasını istemiyorsanız biber salçası ve acı biberi daha az kullanmaya gayret edin. Biberli ekmek hamurunu hazırlarken, hamura mayalanması için daha az vakit tanıyın. İşte biberli ekmek tarifi ve malzemeleri...
Maya, şeker ve hafif ılık sütü bir kapta karıştırın. Diğer hamur malzemelerini bir kaba alın ve mayalı karışımı azar azar yedirerek yoğurun. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamur kıvam alınca üzerini örtün ve 1 saat kadar dinlendirin. Hamurun en az 2 katına çıkması gerekli. Bu esnada susam dışındaki tüm iç harç malzemelerini bir rondoya atın ve iyice parçalayın, birbirine karıştırın. İç harç bir sürmelik kıvamına geldikten sonra içine susamı da atıp kaşıkla karıştırın.
Fırını 190 derecede ısıtın. Hamur mayalanınca cevizden büyük, mandalinadan küçük parçalar koparın. Tezgahı, elinizi ve merdaneyi unlayın ve fındık lahmacundan daha büyük boyutta olacak şekilde açın. Açılan hamurları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine bol miktarda iç harç ilave edin ve yayın. Önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun...
Okuyucu Yorumları 0 yorum