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Bıçaklar Çekildi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Bıçaklar Çekildi filmi oyuncuları ve konusu

24.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bıçaklar Çekildi filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. 2019’da vizyona giren film gizem ve dedektiflik temasıyla ön plana çıkıyor. Başrollerinde Daniel Craig ve Ana de Armas’ın bulunduğu Bıçaklar Çekildi filminin oyuncuları kimler, konusu nedir?

Bıçaklar Çekildi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Bıçaklar Çekildi filmi oyuncuları ve konusu

Bıçaklar Çekildi filmi 2019’da vizyona girmişti ve bir hayli sevilmişti. Daniel Craig’in başrolde olduğu film gizemli bir cinayeti çözmeye çalışan dedektifin başına gelenleri konu ediniyor. Benoit Blanc isimli dedektifi canlandıran Daniel Craig’e son dönemlerde yıldızı parlayan güzel oyuncu Ana de Armas eşlik ediyor. Bıçaklar Çekildi filmi bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bıçaklar Çekildi filmi bu akşam Star Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Daniel Craig ve Ana de Armas’ın başrolde olduğu sürükleyici film, akşam 20:00’da yayınlanacak. Gizemli bir cinayeti açığa kavuşturmaya çalışan Benoit Blanc, hiç beklemediği aile içi durumlar ile karşı karşıya kalıyor. Gizemli bir serüvene yolculuk atmak isteyenler için Bıçaklar Çekildi filmi güzel bir seçenek olacaktır.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Bıçaklar Çekildi filminin başrollerini Daniel Craig ve Ana de Armas paylaşıyor. Toni Collette, Joseph Gordon-Levitt, Michael Shannon, Christopher Plummer ve Riki Lindhome gibi yıldız isimler de filmde yer alıyor. 24 Kasım Perşembe günü yayınlanacak Bıçaklar Çekildi için bekleyiş tüm hızıyla devam ediyor. Akşam saat 20:00’da Star Tv ekranlarından yayınlanacak.

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