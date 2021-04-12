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Big Brother yarışmasının yıldızı Nikki Grahame anoreksiyadan hayatını kaybetti

12.04.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Big Brother (Biri Bizi Gözetliyor) yıldızı Nikki Grahame 38 yaşında yemek bozukluğuna bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Big Brother yarışmasının yıldızı Nikki Grahame anoreksiyadan hayatını kaybetti

Bir döneme damgasını vuran Big Brother'da yıldızlaşan Nikki Grahame'ın ölüm haberini yakın arkadaşı Leon Dee duyurdu.

Anoreksiyadan muzdarip olan Grahame, geçen ay tedavi görmeye başlamıştı.

Leon Dee paylaşımında "Büyük bir üzüntüyle, sevgili arkadaşımız Nikki'nin vefat ettiğini size bildiriyorum. Bu kadar değerli birinin bu kadar genç yapta bizden alınıdğını bilmek kalbimizi kırıyor. Nikki sadece milyonlarca insanın hayatına değil, onu çok özleyecek arkadaşlarının ve ailesinin hayatına da dokundu. Bu zor zamanda sitzden mahremiyet talep ediyoruz" diye yazdı.

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Çocukluğundan beri yeme bozukluğu hastalığıyla mücadele eden Grahame'ın şikayetleri son dönemde artmıştı.

Nikki Grahame 2006'daki Big Brother (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmacılarından biri olarak ün kazanmıştı.

Nikki Grahame, Big Brother'ın en ikonik yarışmacılarından biri olmuştu. Kendisini elenmeye aday gösteren Susie Verrisco'ya kırmızı odada verdiği "O kim" tepkisiyle adından söz ettirmişti.

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