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Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım: Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum

06.04.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Bige Önal geçtiğimiz günlerde babası Erhan Önal'ın vefatıyla büyük acı yaşamıştı. Önal sosyal medyadan yaptığı paylaşımla babasına olan sevgisini kaleme aldı.

Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım: Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum

Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal, 64 yaşında hayatını kaybetti. Önal’ın vefatı oyuncu kızı Bige Önal’ı derdinden etkiledi.

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Babasına duyduğu özlemi sosyal medya hesabından paylaşan Önal, ‘Hayatım hep sen odaklı değişti, gelişti. Varlığında en büyük aşkım. Yokluğunda hayatımın en büyük varlığısın. ‘Unutur muyum’ diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime... Her detayı; yüzündeki, elindeki her kıvrımı ezbere biliyorum. Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum...; Kapılara bakardım hep çocukken, gözümü ayırmazdım sen gelene kadar. Hep kapılarda olacak gözüm seni görene kadar. Seni seviyorum babiş’ mesajını yayınladı.

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Bige Önal
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