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  4. Bihter'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın son pozu olay oldu!'Selda Bağcan'ı mı oynayacaksın?'

Bihter'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın son pozu olay oldu!'Selda Bağcan'ı mı oynayacaksın?'

08.12.2023 09:50 | Son Güncelleme:
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Son dönemde Bihter filmiyle adından sıkça söz ettiren, ardından Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa son pozuyla gündem oldu. Abdullah'ın yeni saçlarına yorum yağdı.

Son günlerde tarzıyla gündemden düşmeyen ve Bihter filmiyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti dizisine katılmış ve herkesi şaşırtmıştı. Rolü için başını örten Abdullah, diziye Dilruba karakteri ile dahil olmuştu.

Farah Zeynep Abdullah 3

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isim bu defa son pozuyla olay oldu. Saçlarını kıvırcık yapan Farah Zeynep Abdullah'ın son haline adeta yorum yağdı.

Farah Zeynep Abdullah 1

Bihter, Bergen gibi karakterlere hayat veren ünlü isme bu defa 'Selda Bağcan'ı mı oynayacaksın?' şeklinde yorum yapıldı.

Farah Zeynep Abdullah 2

Ünlü oyuncunun yeni imajı bazı takipçileri tarafından çok beğenildi ve 'Çok yakışmış', 'Bebek gibisin', 'Çok tatlı olmuşsun' gibi yorumlar geldi.

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