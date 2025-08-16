Mynet Trend

Bikini tasarımcısı genç kadın 60 yaşındaki adamın lüks yatında ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu...

33 yaşındaki İrlandalı bikini tasarımcısı Martha Nolan-O'Slatarra, 60 yaşındaki sigorta şirketi sahibi Christopher Durnan'ın lüks yatında ölü bulundu. 10 gün önce meydana gelen olayda girişimci kadının neden öldüğü gizemini koruyor. Dedektifler herhangi bir şiddet durumu tespit etmezken, aileye kızlarının beyin kanseri olduğu söylendi. Aile ise bu iddiaları kabul etmedi.

İrlandalı bikini tasarımcısı 33 yaşındaki Martha Nolan-O'Slatarra, 60 yaşındaki sigorta şirketi sahibi Christopher Durnan'ın lüks yatında buluştuktan sonra hayatını kaybetti.

ÇIPLAK ŞEKİLDE İSKELEYE KOŞTU

17 metrelik Ripple adındaki lüks yattaki buluşma dehşetle sonuçlandı. Daily Mail'de yer alan habere göre, Amerikalı iş insanı gece yarısı çıplak bir şekilde iskeleye koşup yardım çığlıkları attı ve genç kadının bayıldığını söyledi.

Çevredekiler Martha Nolan-O'Slatarra'ya kalp masajı yapmaya çalıştılar ancak ilk müdahale ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aile, ilk otopsi sonucunda ölüm nedeni belirlenemeyince Martha'ya ikinci bir otopsi yapılmasını talep etti. Ancak şok edici başka bir iddiayla karşı karşıya kaldı.

BEYİN KANSERİ İDDİASI

Kızıyla neredeyse her gün görüşen annesi Elma, beyin kanseri olduğu iddialarını reddederek kızının tamamen sağlıklı olduğunu söyledi. İlk otopsi sonucunda 'şiddete dair bir kanıt bulunmadığını ve kesin ölüm nedeninin daha ileri soruşturmanın ardından belirleneceğini' söylendi.

Daily Mail'e konuşan kaynaklar, Martha'nın aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü ileri sürdü. Yattan çekilen görüntülerde beyaz toz görüldüğünü söylendi. İkinci otopsisinin tamamlanmasının ardından genç kadının cesedi, ailesine teslim edilerek İrlanda'ya gönderilecek.

