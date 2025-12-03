Yer: Tekirdağ! 2 sene sonra gökyüzünde yeniden görüldü!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzüne bakan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Ay’ın etrafında parlak ve dairesel halkalar oluştuğu görüldü.

Ay’ın bu farklı halini görenler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Vatandaşların gökyüzünde gördükleri bu manzaranın ‘Ay halesi' olduğu öğrenildi.

2 YIL SONRA TEKİRDAĞ'DA GÖRÜLDÜ

Gökbilimcilerin verdiği bilgiye göre, ‘Ay halesi’ ay halelerinin atmosferin üst tabakalarında yer alan sirüs bulutlarındaki altıgen buz kristallerinin, Ay ışığını 22 derecelik sabit bir açıyla kırması sonucu oluşuyor. Bu kırılma nedeniyle Ay'ın etrafında geniş ve net bir çember meydana geliyor. Muratlı’da çekilen bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Buz kristallerinin tümünün aynı biçimde oluşu, oluşan halkaları tamamlayarak Ay’ın etrafında dairesel bir görüntüye sebep oluyor.

EN SON ELAZIĞ'DA ORTAYA ÇIKTI

Yılda birkaç kez olabileceği belirtilen, nadir görülen bu doğa olayı son olarak 27 Aralık 2023 yılında Elazığ’da görülmüştü. Elazığ dışında daha önce de Hatay, Kayseri, Adana, Van, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman’da kameralara yansımıştı.

AY HALESİ NEDİR?

Ay’ın etrafında büyük dairesel halkaların oluşması sonucu ortaya çıkan görüntü, bilimsel olarak ‘Ay halesi’ olarak adlandırılıyor. Ay’ın bu şekli almasında etkili olan faktör ise mevsimsel olarak gökyüzünde oluşan buz kristalleri.

Yükseklerdeki buz kristallerinin altıgen formu, ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağlıyor. Ay’dan farklı açılarla gelen ışıklar buz kristallerine ulaştıktan sonra, kırılarak dairesel halkalar oluşturuyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır