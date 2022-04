Bikinili poz veren Aygün Aydın "Namaz kıldın" yorumuna kızdı! "Allah'la kul arasına kimse giremez"

Hakan Sabancı ile ilişkisinden sonra mesajları ifşa eden oyuncu Aygün Aydın ramazan ayında oruç tuttuğunu açıklamıştı. Aydın, izlediği sahur programını paylaşırken, akşamları kulüpte içki içtiğini söyleyerek herkesi şaşırmıştı. Aygün Aydın şimdi ise tatile gitti ve oradan tanga bikinisiyle iddialı paylaşımlar yaptı.

Aygün Aydın'ın paylaşımları sonrası takipçileri daha önce yaptığı Ramazan paylaşımlarını oyuncuya hatırlattı. Aygün Aydın ise bu yorumlardan "Namaz kıldın" denilerek yapılan bir eleştiriye yanıt verdi.

"SENCE TUTARLI MI?"

Bir takipçisi Aygün Aydın'ın pozlarını görünce "Kimse kimseyi yargılayamaz herkes kendi yaptığından sorumlu ama merak ettiğim paylaşımlarında bir tutarsızlık yok mu sence de Aygün? Bunu küçük bir eleştiri olarak gör saygı çerçevesinde. Ne güzel kendini tarttığın gün sonunda sorgulayıp iyilik adına ya da kötülük adına ne yaptın ne yapmadın diye düşünüp kendini ölçtüğün bi zaman dilimi oldu ve bulunduğumuz aya göre dini açıdan da niyet ettin namaz kıldın Allah kabul etsin ama şimdi bu şekilde pozlar vermen hele de bu ayda sence tutarlı mı tabii ki karar senin hayat senin ama en azından bu aya uygun davranırken bir anda böyle yapmandaki tutarsızlık soru işareti nedense" yazdı.

"HADSİZLİK SINIRINI AŞIP..."

Aygün Aydın ise bu yorumdan rahatsız oldu ve şu sözlerle sert tepki gösterdi:

"Senin görmüyor olman benim ibadetlerime devam etmediğim anlamına gelmediği gibi Allah’la kul arasına da kimse giremez. Benim iyi niyetle tuttuğum çetelemin içindeki kendimce günah sayıp öz eleştiri yapıp bana karşı kullananlar var ayrıca Kuran'da 'Günahlarınıza insanları şahit göstermeyin' diyor o yüzden çetelemi sizinle paylaşmaktan vazgeçtim ayrıca tatil yapmanın nesi suç şu an müsaitliğim var her yer boşken şu an geziyorum vereyim istersen ajandamı yıllık planımı sen yap bir hadsizlik sınırını aşıp oraya el atmadığınız kaldı zaten."