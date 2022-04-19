Bikinili pozları olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den taytlı ve sütyenli paylaşım...

Survivor 2020 sezonunda ünlüler takımında yarışan Aşkım Burçe, şansını Survivor 2022 All Star kadrosunda da denemişti. Ancak kadroya yedeklerden giren sporcu, çok geçmeden elenmişti. Instagram'da sık sık paylaşım yapan Burçe'nin pozları dikkat çekti.

AŞKIM BURÇE'DEN TAYTLI VE SÜTYENLİ PAYLAŞIM

22 yaşındaki Aşkım Burçe spor yaptığı anları sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Sporcu Burçe, taytlı ve sütyenli pozunu paylaştı.

1,62 boyundaki Burçe geçtiğimiz günlerde Instagram'a, "Gülü dikeniyle" notuyla kırmızı bikinili pozunu yüklemişti.

Cimnastik alanında dereceleri olan genç sporcu Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim aldı.

İşte Aşkım Burçe'nin spor alanındaki başarıları...

2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik

2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük

2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)

2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik

2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik

2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)

2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)

2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)

2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)





