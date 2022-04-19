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Bikinili pozları olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den taytlı ve sütyenli paylaşım...

19.04.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışma programı ile adını duyuran Aşkım Burçe'nin Cimnastik alanında başarıları bulunuyor. Instagram'da oldukça aktif olan Aşkım Burçe, taytlı ve sütyenli paylaşım yaptı.

Bikinili pozları olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den taytlı ve sütyenli paylaşım...

Survivor 2020 sezonunda ünlüler takımında yarışan Aşkım Burçe, şansını Survivor 2022 All Star kadrosunda da denemişti. Ancak kadroya yedeklerden giren sporcu, çok geçmeden elenmişti. Instagram'da sık sık paylaşım yapan Burçe'nin pozları dikkat çekti.

AŞKIM BURÇE'DEN TAYTLI VE SÜTYENLİ PAYLAŞIM

22 yaşındaki Aşkım Burçe spor yaptığı anları sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Bikinili pozları olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den taytlı ve sütyenli paylaşım...

Sporcu Burçe, taytlı ve sütyenli pozunu paylaştı.

Bikinili pozları olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den taytlı ve sütyenli paylaşım...

1,62 boyundaki Burçe geçtiğimiz günlerde Instagram'a, "Gülü dikeniyle" notuyla kırmızı bikinili pozunu yüklemişti.

Bikinili pozları olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den taytlı ve sütyenli paylaşım...

Cimnastik alanında dereceleri olan genç sporcu Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim aldı.

Bikinili pozları olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den taytlı ve sütyenli paylaşım...

İşte Aşkım Burçe'nin spor alanındaki başarıları...

  • 2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik
  • 2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük
  • 2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

Bikinili pozları olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den taytlı ve sütyenli paylaşım...

  • 2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
  • 2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
  • 2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)

Bikinili pozları olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den taytlı ve sütyenli paylaşım...

  • 2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik
  • 2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik
  • 2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)

Bikinili pozları olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den taytlı ve sütyenli paylaşım...

  • 2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)
  • 2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)
  • 2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)

Bikinili pozları olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den taytlı ve sütyenli paylaşım...

Bikinili pozları olay olmuştu! Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den taytlı ve sütyenli paylaşım...

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survivor
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