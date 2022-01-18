Bikinili pozlarını paylaşan Nihal Candan İzzet Yıldızhan'a danıştı! ''Ne diyorsun abi?''

Fenomen Nihal Candan, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarına, ''Kostümlerim Gülşen'in sahne kostümleriyle yarışır. Ne diyorsunuz İzzet abi?'' notunu düştü.

Nihal Candan, daha önce yaptığı br paylaşımda İzzet Yıldızhan'ın ''Sahneye de külotla çıkmayın ya! Aileler izliyor'' sözlerine, ''Böyle düşünen erkekler bana sapık gibi geliyor'' yorumunu yapmıştı.

Mersin doğumlu Nihal Candan, Beykent Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi aldı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Candan'ın, Instagram'da 800 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Candan'ın, bir dönem Murat Boz ile bir partide yakınlaştığı ve Murat Boz'un sevgilisi Aslı Enver'i aldattığı iddia edilmişti.

İlerleyen günlerde sessizliğini bozan Candan, ''Pişmanım'' diyerek, Murat Boz ile yakınlaşmaması gerektiğini dile getirmişti.



