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Bikinili pozlarını paylaşan Nihal Candan İzzet Yıldızhan'a danıştı! ''Ne diyorsun abi?''

18.01.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim programıyla ünlenen fenomen Nihal Candan, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla İzzet Yıldızhan'a göndermede bulundu.

Bikinili pozlarını paylaşan Nihal Candan İzzet Yıldızhan'a danıştı! ''Ne diyorsun abi?''

Fenomen Nihal Candan, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarına, ''Kostümlerim Gülşen'in sahne kostümleriyle yarışır. Ne diyorsunuz İzzet abi?'' notunu düştü.

Bikinili pozlarını paylaşan Nihal Candan İzzet Yıldızhan'a danıştı! ''Ne diyorsun abi?''

Nihal Candan, daha önce yaptığı br paylaşımda İzzet Yıldızhan'ın ''Sahneye de külotla çıkmayın ya! Aileler izliyor'' sözlerine, ''Böyle düşünen erkekler bana sapık gibi geliyor'' yorumunu yapmıştı.

Bikinili pozlarını paylaşan Nihal Candan İzzet Yıldızhan'a danıştı! ''Ne diyorsun abi?''

Bikinili pozlarını paylaşan Nihal Candan İzzet Yıldızhan'a danıştı! ''Ne diyorsun abi?''

Mersin doğumlu Nihal Candan, Beykent Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi aldı.

Bikinili pozlarını paylaşan Nihal Candan İzzet Yıldızhan'a danıştı! ''Ne diyorsun abi?''

İşte Benim Stilim yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Candan'ın, Instagram'da 800 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Bikinili pozlarını paylaşan Nihal Candan İzzet Yıldızhan'a danıştı! ''Ne diyorsun abi?''

Candan'ın, bir dönem Murat Boz ile bir partide yakınlaştığı ve Murat Boz'un sevgilisi Aslı Enver'i aldattığı iddia edilmişti.

Bikinili pozlarını paylaşan Nihal Candan İzzet Yıldızhan'a danıştı! ''Ne diyorsun abi?''

İlerleyen günlerde sessizliğini bozan Candan, ''Pişmanım'' diyerek, Murat Boz ile yakınlaşmaması gerektiğini dile getirmişti.

Bikinili pozlarını paylaşan Nihal Candan İzzet Yıldızhan'a danıştı! ''Ne diyorsun abi?''


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İzzet Yıldızhan Nihal Candan
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