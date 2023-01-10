Bilal Göregen kimdir, nereli, kaç yaşında? Yetenek Sizsiniz ile hafızalara kazınmıştı! İşte son hali

Bilal Göregen'in kim olduğu kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Alişan'ın konuğu olan Bilal Göregen 'Sevdiğim kız bana abi deyince' isimli şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Göregen, takipçileriyle samimi bir arkadaşlık kurmuş durumda. Peki Bilal Göregen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte müzisyenle ilgili merak edilen bilgiler...

BİLAL GÖREGEN KİMDİR?

Bilal Göregen, 1988 Hatay doğumludur. Aslen Bitlislidir. Doğuştan görme engelli olan Bilal Göregen ilk ve orta öğrenimini Dörtyol'da tamamlamış ve üniversitede İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanmıştır. Fakat müzik çalışmalarına odaklanmak istediği için üniversite öğretimine bir süre ara vermiştir.

Çocuk yaşta müzikle ilgilenmeye başlayan Bilal Göregen, darbuka, davul, org ve def çalabiliyor.

YETENEK SİZSİNİZ'E KATILMIŞTI

Bilal Göregen Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmış ve orada ünlenmişti. TV8'de yayınlanan ve tüm Türkiye'nin kendisini tanıdığı yarışmaya 2010 yılında katılan Göregen, o günden beri adından söz ettiriyor.

Sevdiğim kız bana abi deyince isimli şarkısıyla yarışmaya katılan Göregen salonda büyük alkış toplamıştı. Yetenek Sizsiniz Türkiye'den sonra Bilal Göregen'in başka bir çok videosu da viral oldu. Ünü Türkiye'yi aşan müzisyenin videoları birçok platformda paylaşıldı.



