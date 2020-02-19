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BİLDEF’ten KOSGEB semineri

BURSA HABERLERİ  | 19.02.2020 17:23 | Son Güncelleme

Bursa İl Dernekleri Federasyonu, Şubat ayı toplantısını BİLDEF-KOSGEB işbirliğinde İl Müdürü Erkan Güngör’ün verdiği seminer ile yaptı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez ve DAĞDER Başkanı Yaşar Türk’te Seminere katıldı.

BİLDEF’ten KOSGEB semineri

Bursa İl Dernekleri Federasyonu, Şubat ayı toplantısını BİLDEF-KOSGEB işbirliğinde İl Müdürü Erkan Güngör’ün verdiği seminer ile yaptı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez ve DAĞDER Başkanı Yaşar Türk’te Seminere katıldı. BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp, "Bursa bir göçmen şehridir. Balkanlardan Kafkaslardan ve Anadolu’nun birçok yerinde gelerek bu kadim şehri yurt edinmiş insanlarız. Evet geldiğimiz yerlere olan aidiyet duygumuz vardır. Ancak yaşadığımız şehre de katkı sunmak zorundayız. Her şeyi yerel yönetimlerden beklemek doğru değildir. Bu bağlamda STK’lar olarak işbirliği içinde olmamız gerekir. Anadolu Günleri’ni her yıl Merinos AKKM salonunda yapıyorduk. Başkan Alinur Aktaş’ın destekleriyle bu yıl Tüyap Fuar alanında daha profesyonel ve şehrimize daha yakışır bir Anadolu Günleri Etkinliği yapacağız" dedi.
DAĞDER Başkanı Yaşar Türk, "Dağ yöresini turizme kazandırmak için çalışmalar yapmaktayız. Yörenin kültürel özelliklerinin ön plana çıkarılmasından yanayız. Artık fabrika istemiyoruz. Bursa için yapılacak tüm çalışmalarda BİLDEF ve DAĞDER olarak ortak hareket edebiliriz. Amacımız şehrimize ve insanımıza hizmet etmektir" diye konuştu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, BİLDEF’in başlattığı bu çalışmaları takdirle karşıladıklarını ve önemsediklerini dile getirerek, girişimcilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Aktaş, "Girişimcilik Türk milleti olarak biraz da bizim kanımız da var. Başarılı olacak girişimcileri doğru yönlendirmek çok önemli. Artık devlet kapısında iş garanti anlayışından vazgeçilmesini ve kalifiyeli eleman yetiştirmek için çalışmalarımızı geliştirmek zorundayız. Bu konuda STK’lara çok iş düşüyor. Yıllardır halkımızın ezberinde olan oğlumu yada kızımı belediye ya da benzeri bir devlet kurumuna yerleştirelim de ne olursa olsun mantığından ayrılmamız gerekir. Girişimcilik ruhunu canlandırmamız lazım bu bağlamda BİLDEF’i kutluyorum" dedi.

BİLDEF’ten KOSGEB semineri

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