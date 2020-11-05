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Bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak: Tepside patates mantısı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 05.11.2020 14:37 | Son Güncelleme:
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Bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak: Tepside patates mantısı

Hem pratik hem de aşırı lezzetli bir tarif arıyorsanız tepside patates mantısı tarifini tavsiye ediyoruz. Kim demiş mantı yapmak zor diye! Tepsi mantı sayesinde enfes bir akşam yemeği sizi bekliyor, buyursunlar.

Tepside patates mantısı tarifi, pratik ve lezzetli oluşuyla gönüllerde taht kuracak bir yemek. Mutfağa girmeye korkanlar kollarını sıvayıp işe bu tarif ile başlayabilirler. Öğlen ya da akşam fark etmez, günün 2 öğününde de afiyetle yiyebilirsiniz.

MALZEMELER

8 adet haşlanmış patates
Bir kase süzme yoğurt
2 diş sarımsak
4 yemek kaşığı mayonez
Sıvı yağ
Tuz
Pul biber
Karabiber

YAPILIŞI

Derin bir kabın içine haşlanmış patatesleri koyun ve iyi bir şekilde ezin.
Üzerine baharatları koyup malzemeleri yoğurun.
Kullanacağınız derin borcamın dibini yağlayın.
Borcamın içine patatesi koyun. Patatesin üzerine elinizle hafif hafif bastırarak düzleyin.
Sarımsağı ezin. Mayonez ve yoğurdu kase içinde çırpın. İçine ezilmiş sarımsağı koyup karıştırın.
Hazırladığınız sosu patatesin üzerine dökün. Güzel bir şekilde patatesin üzerine yayın.
Sıvı yağ içinde pul ve toz biberi kızdırıp yoğurt sosunun üzerine dökün. Afiyet olsun.

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