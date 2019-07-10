Bildiklerinizi unutun! Erkekler hakkında duymadığınız sırlar

Kadınları tanımak zor olsa da emin olun erkekleri de tanımak ve çözmek bir o kadar zor. Duygusallıklarını çoğunlukla içlerinde yaşadıklarından bazen hiç ummadığınız gerçeklerle karşılaşabilirsiniz. İşte erkekler hakkında duymadığınız sırlar...

1.Erkekler çoğu zamanını ayna karşısında geçirir ve bu süre tıraş haricidir.

2.Banyoda çocuklar gibi eğlenir. O ciddiyetlerinden eser kalmaz.

3.Erkekler detaycı değildir. Bu yüzden onlara bu konuda yüklenmeyin üzülürler ama size belli etmezler.

4.Alakasız yerlerde alakasız şeyleri düşünüp durabilirler. Güzel bir manzaranın karşısında onlar işi gücü borçları düşünebilirler.

5.Evdeki bir sorunu halledememek onlar için çok üzücü ve sinir bozucudur. Bu yüzden bir işi neden yapamadın yerine denemesinden dolayı takdir edin.

6.Çoğu erkek güzel bir kadın gördüğünde istemsiz de olsa göz ucuyla bakar. Burada, trip atmak yerine onu şaşırtın ve 'Ne güzel kız' deyin. O zaman işler tersine dönecektir.

7.Erkekler, duygusal olarak kadınlardan daha yalnızdır. Çünkü rahat rahat dertlerini sıkıntılarını dökemezler. Onlara desteğinizi net bir şekilde gösterin.





