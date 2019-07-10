Mynet Trend

Bildiklerinizi unutun! Erkekler hakkında duymadığınız sırlar

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.07.2019 04:28 | Son Güncelleme

Erkekleri ne kadar tanıdığımızı varsaysak da bilmediğimiz kıyıda köşede kalmış detayları ve sırları ile bizi şaşırtmayı başarabiliyorlar. İşte erkekler hakkında bilmedikleriniz...

Bildiklerinizi unutun! Erkekler hakkında duymadığınız sırlar

Kadınları tanımak zor olsa da emin olun erkekleri de tanımak ve çözmek bir o kadar zor. Duygusallıklarını çoğunlukla içlerinde yaşadıklarından bazen hiç ummadığınız gerçeklerle karşılaşabilirsiniz. İşte erkekler hakkında duymadığınız sırlar...

1.Erkekler çoğu zamanını ayna karşısında geçirir ve bu süre tıraş haricidir.

photo-1529533957-f5c1313f563f

2.Banyoda çocuklar gibi eğlenir. O ciddiyetlerinden eser kalmaz.

photo-1542156822-6924d1a71ace

3.Erkekler detaycı değildir. Bu yüzden onlara bu konuda yüklenmeyin üzülürler ama size belli etmezler.

photo-1548372290-8d01b6c8e78c

4.Alakasız yerlerde alakasız şeyleri düşünüp durabilirler. Güzel bir manzaranın karşısında onlar işi gücü borçları düşünebilirler.

photo-1489913590284-9269438bb411

5.Evdeki bir sorunu halledememek onlar için çok üzücü ve sinir bozucudur. Bu yüzden bir işi neden yapamadın yerine denemesinden dolayı takdir edin.

photo-1503001358144-8d7f2c1db9f5

6.Çoğu erkek güzel bir kadın gördüğünde istemsiz de olsa göz ucuyla bakar. Burada, trip atmak yerine onu şaşırtın ve 'Ne güzel kız' deyin. O zaman işler tersine dönecektir.

photo-1511551203524-9a24350a5771

7.Erkekler, duygusal olarak kadınlardan daha yalnızdır. Çünkü rahat rahat dertlerini sıkıntılarını dökemezler. Onlara desteğinizi net bir şekilde gösterin.

photo-1520006338085-1e203688f573

photo-1520022244697-61e70842d579

photo-1522098605161-cc0c1434c31a

Bu kare Samsun'da çekildi! Hayran kalacaksınızBu kare Samsun'da çekildi! Hayran kalacaksınız
Çekiciliğinizi bir anda iki katına çıkaracak kalça dövmeleri!Çekiciliğinizi bir anda iki katına çıkaracak kalça dövmeleri!
Saldırı anı kameradaSaldırı anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erkekler erkek sırları

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu görüntülere tepki yağdı

Bu görüntülere tepki yağdı

Savaş adım adım yaklaşıyor! Yeni tehdit geldi

Savaş adım adım yaklaşıyor! Yeni tehdit geldi

Trafik terörü! Korkunç anlar

Trafik terörü! Korkunç anlar

Yaşananları küçük kızın abisi fark etti! İğrenç olay!

Yaşananları küçük kızın abisi fark etti! İğrenç olay!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes ayrılırlar derken onlar zoru başardı!

Herkes ayrılırlar derken onlar zoru başardı!

Senelerce yanlış bilmişiz! Meğer onu icat eden kişi oymuş

Senelerce yanlış bilmişiz! Meğer onu icat eden kişi...

Çekiciliğinizi bir anda iki katına çıkaracak kalça dövmeleri!

Çekiciliğinizi bir anda iki katına çıkaracak kalça dövmeleri!

Silah satıcısını bacağından vurdu, kurşunların arasında kalan müşteri ölümden kıl payı kurtuldu

Saldırı anı kamerada

Kelepçeli gence coplu müdahaleye sosyal medyada tepki

Bu görüntülere tepki yağdı

Bağcılar'da hatalı park edilen otomobili böyle kenara çektiler

Otobüs yolda kalınca bunu yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.