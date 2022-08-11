Bıldırcın yumurtası faydaları nelerdir? Bıldırcın yumurtası nasıl tüketilir?

Bıldırcın yumurtası küçük boyutuna rağmen protein ve demir açısından oldukça zengin bir kaynaktır. Bıldırcın yumurtası hem çiğ olarak hem de pişirilerek kullanılabilir. Bıldırcın yumurtasının faydaları saymakla bitmez. Her yaştan insanın tüketebileceği bu yumurtayı farklı şekillerde pişirebilirsiniz.

BILDIRCIN YUMURTASI FAYDALARI

Bıldırcın yumurtası faydaları arasında protein yönünden zengin olması dikkat çekmektedir. Bu özelliği sayesinde diyet yemeği malzemesi olarak idealdir.

Bıldırcın yumurtasının cinsel gücü arttırma özelliğinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Bıldırcın yumurtası astım ve bronşit türündeki solunum yolu hastalıkları tedavisinde son derece etkilidir.

Vitamin ve mineraller yönünden zengin özellik gösterdiği için bıldırcın yumurtası vücut geliştirme amacında olanlar için iyi bir seçenektir.

Bıldırcın yumurtası yüksek besin değeri sonucunda çocukların gelişimine katkıda bulunur. “Bıldırcın yumurtası boy uzatır mı?” sorusunun cevabı olumludur.

Bal ile karıştırılarak içilmesi öksürük problemlerinin tedavisinde etkili bir yöntemdir.

Hamilelik döneminde bulunan kişilerin bu besini tüketmesi bebekleri açısından faydalıdır.

Baş ağrısı ve kronik migren durumlarında tedavi amaçlı olarak tüketilebilir.

Cilt ve saç bakımı için maskeler hazırlanmasına yardımcı olan içeriğe sahiptir.

Bıldırcın yumurtası içmek vücudun daha dirençli ve güçlü olmasını sağlar. Bıldırcın yumurtası süt ve bal ile karıştırılıp düzenli olarak içilirse hastalıklar önlenir. Ayrıca boğazınız rahatlar ve öksürük sorunları azalır.

DİKKAT!

Bıldırcın yumurtasının aşırı tüketilmesi böbrek sağlığı için zararlıdır. Kronik rahatsızlığı olan kişiler, hassas bünyeye sahip olanlar, hamileler ve emziren anneler bıldırcın yumurtasını tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalıdır.

BILDIRCIN YUMURTASI NASIL YENİR?

Bıldırcın yumurtasının en yaygın bilinen tüketim şekli çiğ olarak tüketilmesidir. Bu şekilde tüketmenin özellikle büyüme çağındaki çocuklar ve astım, öksürük gibi rahatsızlıklara sahip kişiler için oldukça faydalı olduğu düşünülmektedir. Peki bıldırcın yumurtası çiğ olarak nasıl tüketilir? Bunun için öncelikle 1 bardağın içine kırılan bıldırcın yumurtası üzerine bal ekleyin ve iyice karıştırın. Sonrasında üzerine süt ekleyin. Bu şekilde 15 gün süreyle sabahları aç karnına içerseniz sağlık açısından pek çok faydasını görebilirsiniz. Çiğ tüketilmesi çok faydalı olsa da uzmanlar, sarı kısmındaki bir proteinin B vitaminini etkisizleştirdiği için bu kısmını çiğ olarak yenilmesini tavsiye etmiyor. Tavuk yumurtası gibi haşlanarak ya da omlet şeklinde pişirilebilir. Haşlayarak tüketmek için istenilen miktardaki bıldırcın yumurtası bir cezve içine alınır ve üzerini geçecek kadar su ilave edilir. Su kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika pişirilir ve ocaktan alınır.

Bıldırcın yumurtasını omlet ya da sahanda yumurta olarak tercih edenler ise bunun için bir tavaya biraz yağ döküp yağın ısınmasını beklemeli ardından dilerse yumurtaları ayrı bir yerde çırparak dilerse direkt olarak tavaya kırarak birkaç dakika kadar pişirmelidir. İşte bıldırcın yumurtası pişirmek bu kadar basit.

AFİYET OLSUN!



