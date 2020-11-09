Bıldırcın yumurtası nasıl yenir? Neye yarar, nasıl tüketilir?

Tipik bir tavuk yumurtasının üçte biri oranında boyuta sahip bıldırcın yumurtası, lezzet bakımından tavuk yumurtasına benzer. Tıpkı sıradan tavuk yumurtası gibi bıldırcın yumurtasında da beyaz ve sarı kısım bulunur. Tavuk yumurtasından farklı olarak bıldırcın yumurtasının kabuğunda kahverengi lekeler bulunur. Ayrıca kabuğu, tavuk yumurtasına göre daha kırılgandır. Bıldırcın yumurtası tavuk yumurtası ile kıyaslandığında çok daha fazla mineral ve vitamin içerir. Peki, bıldırcın yumurtası nasıl yenir?
Şaşırtıcı derecede yüksek besin değerine sahip bıldırcın yumurtasını pişirebilir, haşlayabilir, hatta kızartabilirsiniz. Asya mutfağında çiğ ve pişirilmiş hali ile pek çok tarifte kullanılan bıldırcın yumurtasının haşlanmış haline marketlerde de rastlamak mümkün. Birçok yemeğe lezzet katan bıldırcın yumurtasını tıpkı tavuk yumurtası gibi kahvaltıda yiyebilirsiniz. Besleyiciliğinden ve yüksek protein oranından faydalanmak için ise yeşil salatalarda, sandviçlerde de kullanabilirsiniz.
Bıldırcın yumurtaları oldukça küçüktür. Ortalama bir bıldırcın yumurtası yaklaşık 10 gram ağırlığındadır. Bu nedenle ancak dört ya da beş bıldırcın yumurtası bir tavuk yumurtası porsiyonuna denk düşer. Tüm kümes hayvanlarında olduğu gibi bıldırcın yumurtasının kabuğunda da zararlı bakteriler bulunabilir. Bu yüzden, bıldırcın yumurtası kabukları iyice yıkandıktan sonra tüketilir. Bilinen bir yumurta alerjiniz varsa vücudunuz bıldırcın yumurtasına karşı da alerjik reaksiyon verebilir. Söz konusu durumda bıldırcın yumurtasını tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.
Tek bir bıldırcın yumurtası günlük ihtiyacınızı karşılayacak kadar B12 içerir. Ayrıca selenyum, fosfor, demir ve riboflavin içerir. Tüm bu zengin içeriği ile bıldırcın yumurtası tavuk yumurtasına alternatif olarak tercih edilebilir. Yağ ve protein açısından zengin bıldırcın yumurtası çiğ olarak da yenilebilir. Ancak uzmanlar, hamile kadınların ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerin bıldırcın yumurtasını pişirerek tüketmesini öneriyor.
l Bıldırcın yumurtasını haşlayarak tüketebilirsiniz. Haşlamak istediğiniz bıldırcın yumurtalarını küçük bir sos tenceresine koyun. Yumurtaların üzerini örtecek kadar su ekleyin ve kaynatın.
l Sarısı kayısı kıvamında yumurtalar istiyorsanız su kaynadıktan 2 dakika sonra bıldırcın yumurtalarını ateşten alın. Daha katı sarı seviyorsanız, bıldırcın yumurtalarını 3 dakika boyunca kaynatın.
l Haşlanmış bıldırcın yumurtalarını kahvaltıda yiyebileceğiniz gibi örneğin ton balığı salatalarında kullanabilirsiniz. Ayrıca haşlanmış bıldırcın yumurtalarını bir beş gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz.
l Bıldırcın yumurtasını tereyağı ya da zeytinyağı kullanarak tavada göz yumurta olarak da pişirebilirsiniz.
l Yüksek orandaki antioksidan ve selenyum içeriği ile bıldırcın yumurtası alerji semptomlarını azaltır. Akciğer üzerindeki olumlu etkileri ile astım gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olabilir.
l Dengeli beslenmeye ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.
l Bıldırcın yumurtası içerdiği iyi kolesterol ile kalp damar sağlığını korur.
l Metabolizma hastalıklarına karşı içeriğindeki A, E vitamini ve selenyum ile savaşan bıldırcın yumurtası aynı zamanda cildi de gençleştirir.
l Bıldırcın yumurtası içerdiği A vitamini ile göz sağlığına destek olurken; E vitamini ile saç dökülmesi ve yıpranmalarının da önüne geçer.
l Glisemik endeksi düşük bıldırcın yumurtası kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.
l İçeriğindeki demir ile anemi riskini azaltır.
l Tavuk yumurtasından beş kat daha fazla potasyum içeriği ile bıldırcın yumurtası hipertansiyonu dengeler.
l D vitamini, fosfor ve kalsiyum gibi kemik sağlığına faydalı bir çok mineral içeren bıldırcın yumurtası dişleri ve tırnakları da güçlendirir.
l Bıldırcın yumurtası protein, antioksidan ve diğer yüksek besin içeriğiyle vücut geliştirme sporcularının en önemli besin kaynakları arasında yer alır.
l Daha parlak ve genç bir cilt için sıkılaştırıcı bıldırcın yumurtası maskesi yapabilirsiniz. Bir adet bıldırcın yumurtasını limon suyu ile karıştırın. Karışımı yüzünüze uygulayıp 10 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın.
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