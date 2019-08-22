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Bilecik'te dili boğazına kaçan çocuk ölümden döndü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 22.08.2019 22:51 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bisikletten dengesini kaybedip yere düşen ve dili boğazına kaçan çocuk çevredeki bir vatandaş tarafından dili çıkartılarak kurtarıldı.

Olay Pazaryeri ilçesi Zübeyde Hanım caddesinde meydana geldi.

DİLİ BOĞAZINA KAÇAN ÇOCUĞA İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞ YAPTI

Bisiklet pedalının kırılması sonucu dengesini kaybeden 14 yaşındaki erkek çocuğu İ.A. yere düştü. Olay yerinden geçen Ender Metin isimli vatandaş kazayı görüp çocuğun yardımına koştu. Çevrede toplanan kalabalık sağlık ekipleri haber verirken, çocuğun dilinin boğazına kaçtığını fark eden Metin, ambulans gelinceye kadar çevredeki vatandaşların da yardımı ile ilk müdahaleyi yaparak İ.A.'nın boğazına kaçan dilini çıkarttı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen ambulansla Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu olduğu bilgisine ulaşıldı.

(İHA)

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Bilecik Çocuk

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