Bilecik'te dili boğazına kaçan çocuk ölümden döndü

Olay Pazaryeri ilçesi Zübeyde Hanım caddesinde meydana geldi.

DİLİ BOĞAZINA KAÇAN ÇOCUĞA İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞ YAPTI

Bisiklet pedalının kırılması sonucu dengesini kaybeden 14 yaşındaki erkek çocuğu İ.A. yere düştü. Olay yerinden geçen Ender Metin isimli vatandaş kazayı görüp çocuğun yardımına koştu. Çevrede toplanan kalabalık sağlık ekipleri haber verirken, çocuğun dilinin boğazına kaçtığını fark eden Metin, ambulans gelinceye kadar çevredeki vatandaşların da yardımı ile ilk müdahaleyi yaparak İ.A.'nın boğazına kaçan dilini çıkarttı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen ambulansla Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu olduğu bilgisine ulaşıldı.

(İHA)

