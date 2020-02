"Bileciklim" projesi Bilecik’i temsil etti

Avrupa Birliği Türkiye-mali işbirliği çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesinin" kapanış programında Bilecik’i "Bileciklim" projesi temsil etti.

"Bileciklim Projesi", "İklim Değişikliğinde Geliştirilmiş Kapasite ve Farkındalık ile Daha İyi Geleceklere" (Better Futures with Enhanced Capacity and Awareness on Climate Change) projesi, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Türkiye’de yürütülen İklim Değişikliği Kapasitesinin Geliştirilmesi hibe programı kapsamında ilk hibe alan proje kapsamında Bilecik’i temsil etti.

"Toplanan verileri dijital ortamda kayıt altına alındı"

Proje hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, "İklim değişikliği konusunu bölgemizde etkin ve yenilikçi yöntemlerle bilgilendirmek, tanıtmak, farkındalık oluşturmak ve yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlamak ve Bilecik ilinin iklim değişikliğine uyumu ve etkilerinin azaltılması konusunda mevcut farkındalık düzeyini belirlemek bu projenin başlıca amacıdır. Elde edilen veriler doğrultusunda eğitim, panel, iklim haftası, tanıtım faaliyetleri düzenlenmiş, süreç boyunca toplanan verileri dijital ortamda kayıt altına alınmış ve yayınlanarak ulusal ve uluslararası düzeyde iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratma ve kapasite geliştirilmesine katkı sağlanmıştır" dedi.