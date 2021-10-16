Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Çukurören köyünde Hüseyin Topal (73) idaresindeki plakasız traktör, rampa çıkarken devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Topal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Topal'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz