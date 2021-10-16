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Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

16.10.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Çukurören köyünde Hüseyin Topal (73) idaresindeki plakasız traktör, rampa çıkarken devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Topal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Topal'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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