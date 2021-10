Bilecik'te engelliler aileleriyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor

BİLECİK (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği ve İl Müftülüğü iş birliğiyle açılan kursa katılan engelli bireyler ve aileleri, hafıza teknikleri ve hikayelerle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Kur'an-ı Kerim ve İlmihal Kursu" için haftada 5 gün Hürriyet Mahallesi'ndeki dernek binasına aileleriyle gelen 12 kursiyer, Kayı Boyu Camisi 4-6 Yaş Kur'an-ı Kerim Kursu Öğreticisi Asiye Karagöz'ün öncülüğünde günde ortalama 2 saatlik derslere katılıyor.

Bilecik'te 2 yıl önce kurulan derneğin başkanı Aslıhan Volkan, AA muhabirine, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ortaklığında engelli bireylere Kur'an-ı Kerim ve ilmihal dersleri verildiğini söyledi.

Derslerin keyifli geçtiğini belirten Volkan, "Ailelerimizin hem sosyalleşmesi adına hem de erişilebilirlik sıkıntısı yüzünden ibadethanelere gitmekte zorluk çektiğimiz için burada çocuklarımızla, annelerimizle bir arada çok güzel bir eğitim alıyoruz." dedi.

Kurs binasında engellilerin abdest almasını kolaylaştıran imkanlara sahip olduklarını bildiren Volkan, şöyle devam etti:

"Ailelerin çocuklarını yanlarında getirmeleri kolay oluyor. Çoğu zaman mahallede komşularımızla bir araya gelmekte bile fiziksel koşulların uygun olmaması sebebiyle sorunlar yaşıyoruz. Çocuklarımız sıkılabiliyor. Bu sıkıntılar nedeniyle aslında sosyalleşemiyoruz. İbadetlerimizi toplu olarak yapmakta sıkıntılar yaşıyoruz. Bu kursumuz sayesinde biraz bu durumun önüne geçmiş oluyoruz."

- Kurs öğreticisi de öğrenciler ve aileleri de memnun

İşaret dili bilen öğretici Asiye Karagöz de projenin, engelli bireylere katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirildiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Kurs süresince engelli bireylere Kur'an-ı Kerim'i sevdirerek öğretmeyi amaçlıyoruz. Burası bir sınıf ortamı değil, bir rehabilite ortamı. Amacımız sıkıştırmak değil, severek ve hafıza teknikleriyle, hikayelerle onlara öğretmek. Onların da ilgisini çekiyor. Tabii ki sağlıklı bir birey gibi devam edemiyoruz. Bir sonraki geldiğimizde diğerini unutmuş olabiliyorlar ama tekrar tekrar gösteriyoruz. Zaten tekrarla olduğu için bu şekilde devam ediyoruz. Her geldiklerinde birlikte okumaya çalışıyoruz. Kendileri de biz de çok keyif alıyoruz."

Yürüme engelli kursiyer Nurcan Çay, kursa gidip gelmenin kendisi için zor olmadığını belirtti.

Ders ortamının güzel olduğunu anlatan Çay, şunları dile getirdi:

"Hocamız çok dikkatli ve çok ilgili. Her anlamıyla çok memnunuz. Kur'an-ı Kerim okumak için şu an harfleri öğreniyorum. Daha önce biliyordum, unutmuşum. Hocamızın desteğiyle çok güzel ilerliyor. Kursa ikinci kez geliyorum. Dersleri kaçırmamaya çalışıyoruz. Burada bizim için her şey kolay. Zaten o şekilde merkezimiz bizler için çok güzel dizayn edilmiş."

Down sendromlu Rabi Efe ile kursa gelen anne Fatma Efe ise kızının, kursta aile ortamı olduğu için kendisini çok rahat hissettiğini aktardı.

Kızının Kur'an-ı Kerim öğrenmeye hevesli olduğu bilgisini veren Efe, "Daha da hevesle kursa geliyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Bazen ben gelemiyorum, kendisi geliyor. Burada vakit geçiyor ve çok mutlu oluyor." diye konuştu.