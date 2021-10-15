YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te engelliler aileleriyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor

Bilecik'te engelliler aileleriyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor

15.10.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Müftülüğü ve Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğince düzenlenen "Kur'an-ı Kerim ve İlmihal Kursu"nda haftanın 5 günü ikişer saat eğitim veriliyor - Kurs öğreticisi Asiye Karagöz: - "Kur'an-ı Kerim'i sevdirerek öğretmeyi amaçlıyoruz. Burası bir sınıf ortamı olarak değil, bir rehabilite ortamı. Amacımız sıkıştırmak değil, severek ve hafıza teknikleriyle, hikayelerle onlara öğretmek"

BİLECİK (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği ve İl Müftülüğü iş birliğiyle açılan kursa katılan engelli bireyler ve aileleri, hafıza teknikleri ve hikayelerle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Kur'an-ı Kerim ve İlmihal Kursu" için haftada 5 gün Hürriyet Mahallesi'ndeki dernek binasına aileleriyle gelen 12 kursiyer, Kayı Boyu Camisi 4-6 Yaş Kur'an-ı Kerim Kursu Öğreticisi Asiye Karagöz'ün öncülüğünde günde ortalama 2 saatlik derslere katılıyor.

Bilecik'te 2 yıl önce kurulan derneğin başkanı Aslıhan Volkan, AA muhabirine, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ortaklığında engelli bireylere Kur'an-ı Kerim ve ilmihal dersleri verildiğini söyledi.

Derslerin keyifli geçtiğini belirten Volkan, "Ailelerimizin hem sosyalleşmesi adına hem de erişilebilirlik sıkıntısı yüzünden ibadethanelere gitmekte zorluk çektiğimiz için burada çocuklarımızla, annelerimizle bir arada çok güzel bir eğitim alıyoruz." dedi.

Kurs binasında engellilerin abdest almasını kolaylaştıran imkanlara sahip olduklarını bildiren Volkan, şöyle devam etti:

"Ailelerin çocuklarını yanlarında getirmeleri kolay oluyor. Çoğu zaman mahallede komşularımızla bir araya gelmekte bile fiziksel koşulların uygun olmaması sebebiyle sorunlar yaşıyoruz. Çocuklarımız sıkılabiliyor. Bu sıkıntılar nedeniyle aslında sosyalleşemiyoruz. İbadetlerimizi toplu olarak yapmakta sıkıntılar yaşıyoruz. Bu kursumuz sayesinde biraz bu durumun önüne geçmiş oluyoruz."

- Kurs öğreticisi de öğrenciler ve aileleri de memnun

İşaret dili bilen öğretici Asiye Karagöz de projenin, engelli bireylere katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirildiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Kurs süresince engelli bireylere Kur'an-ı Kerim'i sevdirerek öğretmeyi amaçlıyoruz. Burası bir sınıf ortamı değil, bir rehabilite ortamı. Amacımız sıkıştırmak değil, severek ve hafıza teknikleriyle, hikayelerle onlara öğretmek. Onların da ilgisini çekiyor. Tabii ki sağlıklı bir birey gibi devam edemiyoruz. Bir sonraki geldiğimizde diğerini unutmuş olabiliyorlar ama tekrar tekrar gösteriyoruz. Zaten tekrarla olduğu için bu şekilde devam ediyoruz. Her geldiklerinde birlikte okumaya çalışıyoruz. Kendileri de biz de çok keyif alıyoruz."

Yürüme engelli kursiyer Nurcan Çay, kursa gidip gelmenin kendisi için zor olmadığını belirtti.

Ders ortamının güzel olduğunu anlatan Çay, şunları dile getirdi:

"Hocamız çok dikkatli ve çok ilgili. Her anlamıyla çok memnunuz. Kur'an-ı Kerim okumak için şu an harfleri öğreniyorum. Daha önce biliyordum, unutmuşum. Hocamızın desteğiyle çok güzel ilerliyor. Kursa ikinci kez geliyorum. Dersleri kaçırmamaya çalışıyoruz. Burada bizim için her şey kolay. Zaten o şekilde merkezimiz bizler için çok güzel dizayn edilmiş."

Down sendromlu Rabi Efe ile kursa gelen anne Fatma Efe ise kızının, kursta aile ortamı olduğu için kendisini çok rahat hissettiğini aktardı.

Kızının Kur'an-ı Kerim öğrenmeye hevesli olduğu bilgisini veren Efe, "Daha da hevesle kursa geliyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Bazen ben gelemiyorum, kendisi geliyor. Burada vakit geçiyor ve çok mutlu oluyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahili istila ettiler! Gören telefona sarıldıSahili istila ettiler! Gören telefona sarıldı
Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Çok zor olacakBilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Çok zor olacak
Bilecik'te su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandıBilecik'te su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bilecik Namaz Vakitleri 15 Ekim Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
12:51
İkindi
15:56
Akşam
18:28
Yatsı
19:46

Bilecik Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Cuma

Merkez Eczanesi
Merkez
(15.10.2021 18:30 / 16.10.2021 08:30 Nöbetçi) Eczanesi
151020211830161020210830nobetci
Merkez Eczanesi
Merkez
(15.10.2021 18:30 / 16.10.2021 08:30 Nöbetçi) Eczanesi
151020211830161020210830nobetci
Merkez Eczanesi
Merkez
(15.10.2021 18:30 / 16.10.2021 08:30 Nöbetçi) Eczanesi
151020211830161020210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.